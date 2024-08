F1: Saiba quais carros de rua pilotos usam para chegar aos GPs

Não é incomum que pilotos e chefes de equipe de Fórmula 1 conduzam e tenham em suas garagens carros de marcas rivais, porém, para chegar aos GPs e eventos oficiais, eles optam por veículos vinculados ao próprio time.

O Motorsport.com separou alguns dos carros usados pelos competidores e seus chefes durante a etapa da Hungria, antes da pausa de agosto.

Toto Wolff, da Mercedes, chegou em um Mercedes Classe B, enquanto Christian Horner usou um Ford Mustang Mach E GT, que será a próxima parceira da Red Bull.

Contrariando o que foi dito anteriormente, Frederic Vasseur chegou em um Alfa Romeu Stelvio, e o chefe da Williams, James Vowles, estava com uma Land Rover Discovery.

O chefão da F1, Stefano Domenicali, conduziu um Mercedes GLE, enquanto o presidente da FIA, Federação Internacional de Automobilismo, Mohammed ben Sulayem escolheu um Mercedes Maybach S680.

Partindo para os pilotos, a dupla da Red Bull seguiu os mesmos passos de Horner, Max Verstappen e Sergio Pérez estavam com um Ford Mustang Mach E GT. Já os pilotos da Mercedes, Lewis Hamilton e George Russell chegaram um Mercedes GLE.

Charles Leclerc e Carlos Sainz optaram por uma Ferrari Roma Cabriolet. Para a McLaren, os pilotos tiveram uma escolha curiosa - enquanto Lando Norris conduziu um Volvo XC90, Oscar Piastri estava com um BMW X3.

Na Aston Martin, Fernando Alonso também dirigiu um Volvo, enquanto Lance Stroll escolheu um Aston Martin DBX. Esteban Ocon e Pierre Gasly, da Alpine, chegaram em um Renault Megane.

Os pilotos da RB, que tem parceria com a Honda, Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda chegaram em um Honda Civic Type R. Por sua vez, a dupla da Williams teve escolhas diferentes, Alexander Albon optou por um Mercedes e Logan Sargeant por um Volvo.

Na Sauber, Zhou Guanyu e Valtteri Bottas chegaram em grande estilo com o Audi S5. Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg, da HAAS, chegaram em um Volvo.

