F1: Saiba quais novatos farão o TL1 no Brasil
Freddie Slater e Gabriele Mini já estão confirmados
Foto de: Getty Images South America
O GP de São Paulo de Fórmula 1 acontece neste fim de semana e, com o tradicional formato de três treinos livres, alguns novatos estarão na pista de Interlagos.
Desde 2025, a categoria exige que cada equipe separe quatro sessões ao longo do ano para que um jovem piloto possa participar de um treino livre oficial. Com isso, cada titular deve ceder seu carro em dois dos 24 fins de semana.
Para a etapa em São Paulo, dois nomes já estão confirmados: Freddie Slater na Audi, no lugar de Nico Hulkenberg e Gabriele Mini na vaga de Pierre Gasly na Alpine. Ao longo da semana, mais nomes devem ser confirmados pelas equipes.
|PILOTO
|EQUIPE
|SUBSTITUI QUEM
|Freddie Slater
|Audi
|Nico Hulkenebrg
|Gabriele Mini
|Alpine
|Pierre Gasly
O GP de São Paulo acontece neste fim de semana, confira a programação:
Confira a programação do GP de São Paulo de F1:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|12h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|16h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sábado
|11h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|15h00
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|Corrida
|Domingo
|14h00
|
TV Globo/ SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|19h (AO VIVO)
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o TL2 (AO VIVO)
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação (AO VIVO)
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida (AO VIVO)
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00 (AO VIVO)
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