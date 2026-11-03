F1: Saiba quais novatos farão o TL1 no Brasil

O GP de São Paulo de Fórmula 1 acontece neste fim de semana e, com o tradicional formato de três treinos livres, alguns novatos estarão na pista de Interlagos.

Desde 2025, a categoria exige que cada equipe separe quatro sessões ao longo do ano para que um jovem piloto possa participar de um treino livre oficial. Com isso, cada titular deve ceder seu carro em dois dos 24 fins de semana.

Para a etapa em São Paulo, dois nomes já estão confirmados: Freddie Slater na Audi, no lugar de Nico Hulkenberg e Gabriele Mini na vaga de Pierre Gasly na Alpine. Ao longo da semana, mais nomes devem ser confirmados pelas equipes.

PILOTO EQUIPE SUBSTITUI QUEM Freddie Slater Audi Nico Hulkenebrg Gabriele Mini Alpine Pierre Gasly

O GP de São Paulo acontece neste fim de semana, confira a programação:

Confira a programação do GP de São Paulo de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 12h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 16h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 11h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sábado 15h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube Corrida Domingo 14h00 TV Globo/ SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 19h (AO VIVO) SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 (AO VIVO) Q4 Sábado Após a Classificação (AO VIVO) PÓDIO Domingo Após a Corrida (AO VIVO) RETA FINAL Segunda-feira 19h00 (AO VIVO)

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