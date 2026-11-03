F1: Saiba quais novatos farão o TL1 no Brasil

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Freddie Slater e Gabriele Mini já estão confirmados

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Publicado:
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Erst zum vierten Mal seit 2006: Was am Qualifying in Brasilien so besonders war

Foto de: Getty Images South America

O GP de São Paulo de Fórmula 1 acontece neste fim de semana e, com o tradicional formato de três treinos livres, alguns novatos estarão na pista de Interlagos. 

Leia também:

Desde 2025, a categoria exige que cada equipe separe quatro sessões ao longo do ano para que um jovem piloto possa participar de um treino livre oficial. Com isso, cada titular deve ceder seu carro em dois dos 24 fins de semana. 

Para a etapa em São Paulo, dois nomes já estão confirmados: Freddie Slater na Audi, no lugar de Nico Hulkenberg e Gabriele Mini na vaga de Pierre Gasly na Alpine. Ao longo da semana, mais nomes devem ser confirmados pelas equipes. 

PILOTO EQUIPE SUBSTITUI QUEM
Freddie Slater Audi Nico Hulkenebrg
Gabriele Mini Alpine Pierre Gasly

O GP de São Paulo acontece neste fim de semana, confira a programação:

Confira a programação do GP de São Paulo de F1: 

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira 12h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Treino Livre 2 Sexta-feira 16h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Treino Livre 3 Sábado 11h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sábado 15h00

SporTV / Globoplay / F1TV Pro

 

* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
Corrida Domingo 14h00

TV Globo/ SporTV / Globoplay / F1TV Pro

 

* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 19h (AO VIVO)  
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 (AO VIVO)   
Q4 Sábado Após a Classificação (AO VIVO)  
PÓDIO Domingo Após a Corrida (AO VIVO)  
RETA FINAL Segunda-feira 19h00 (AO VIVO)  

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Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

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