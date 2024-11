A forte chuva que caiu sobre o autódromo de Interlagos no sábado forçaram FIA e Fórmula 1 a alterarem a programação do GP de São Paulo, e a previsão de novas precipitações no domingo trouxeram as sessões do último dia de atividades ainda mais cedo que o normal.

A classificação, que deveria ter ocorrido no sábado, será realizada a partir das 07h30 da manhã, enquanto a corrida, originalmente marcada para 14h, foi adiantada para 12h30.

Com isso, o público que vem para Interlagos terá que se programar com cuidado, porque a abertura dos portões está marcada para 06h30 da manhã, apenas uma hora antes do início das atividades de pista.

Piastri é OBRIGADO a DEIXAR Norris vencer sprint! MAX INVESTIGADO e a CONSPIRAÇÃO da vez no Brasil

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen INJUSTIÇADO? Max tem DILEMA no Brasil, NORRIS e Ferrari PROMETEM, Pérez MAL e chuva em SP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!