F1: Saiba quem deve ser novo engenheiro de Verstappen na Red Bull

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Gianpiero Lambiase deixará a equipe de Milton Keynes para assumir uma nova função na McLaren em 2028

Livia Veiga
Editado:
Max Verstappen wusste schon länger von Lambiase-Abschied

Foto de: Formula 1

A parceria entre Max Verstappen e Gianpiero Lambiase já tem data para chegar ao fim na Red Bull, uma vez que o engenheiro assinou com a McLaren para fazer parte do time de Fórmula 1 a partir de 2028.

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O time de Milton Keynes, é claro, precisa encontrar um substituto para trabalhar com o tetracampeão na próxima temporada, já que Lambiase deverá cumprir um período de quarentena ainda a ser definido antes de se mudar para Woking.

Segundo informações recentes do GPblog, a Red Bull teria escolhido Tom Hart para a função. O engenheiro, inclusive, assumirá o rádio em algumas ocasiões ainda em 2026, para se adaptar à nova função aos poucos.

O plano inicial de Hart era deixar a equipe austríaca e se juntar à Williams, tornando-se engenheiro de corrida de Alexander Albon no próximo ano. No entanto, depois de um pedido pessoal de Laurent Mekies, chefe da Red Bull, o britânico tomou a decisão de continuar com os taurinos e assumir o novo desafio.

Verstappen e Hart já trabalharam juntos em outras ocasiões ao longo de 2025, quando Lambiase precisou se ausentar em alguns finais de semana por questões pessoais.

O plano, segundo o GPblog, para 2026 é permitir que Hart seja a 'voz no ouvido' de Verstappen já em algumas sessões - principalmente durante os treinos de um final de semana -, assim, Tom e Max já podem começar a se familiarizar e encontrar um ritmo próprio.

A saída de Lambiase marca o fim de uma parceria que durou exatos 10 anos com Verstappen. A dupla começou a trabalhar junta em maio de 2016, quando o holandês assumiu a vaga na equipe principal e, desde então, era difícil imaginar uma combinação que tivesse tanto sucesso quanto os dois.

Na McLaren, como já foi confirmado pela própria equipe, Lambiase terá um papel mais burocrático e diminuirá a quantidade de viagens feitas por ano para acompanhar as corridas in loco.

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