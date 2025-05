F1: Saiba quem são os 115 vencedores da história da categoria

Ninguém pode tirar de Giuseppe Farina a honra de ser o primeiro vencedor da Fórmula 1. Lewis Hamilton também será sempre lembrado por ter vencido a milésima corrida. Além deles, há mais 113 pilotos que marcaram a história da categoria máxima do automobilismo, subindo no alto do pódio em pelo menos um GP da F1.

Das mil cento e trinta e uma provas realizadas até aqui, pouco mais de 400 foram vencidas pelos seis pilotos com mais triunfos na categoria: Lewis Hamilton (105), Michael Schumacher (91), Max Verstappen (64), Sebastian Vettel (53), Alain Prost (51) e Ayrton Senna (41).

Além de Senna, o Brasil também tem outros grandes vencedores na F1: Nelson Piquet (23), Emerson Fittipaldi (14), Rubens Barrichello (11) e Felipe Massa (11) são nomes de destaque. José Carlos Pace também tem uma vitória, conquistada no GP do Brasil de 1975.

Metade do grid atual já ganhou ao menos um GP, sendo Oscar Piastri o último "vencedor inédito", no GP da Hungria de 2024. Além dele e dos veteranos Hamilton e Verstappen, já citados neste texto, venceram também: Fernando Alonso, Carlos Sainz Jr., Esteban Ocon, Pierre Gasly, Charles Leclerc, George Rusell e Lando Norris.

Mas você se lembra de todos os vencedores da história da categoria? Relembre abaixo:

Vencedores de GPs Ranking Nacionalidade piloto vitórias temporadas primeira vitória última vitória 1 105 2007– Canadá 2007 Bélgica 2024 2 91 1991–2006, 2010–2012 Bélgica 1992 China 2006 3 64 2015– Espanha 2016 Japão 2025 4 53 2007–2022 Itália 2008 Singapura 2019 5 51 1980–1991, 1993 França 1981 Alemanha 1993 6 41 1984–1994 Portugal 1985 Austrália 1993 7 32 2001, 2003–2018, 2021– Hungria 2003 Espanha 2013 8 31 1980–1992, 1994–1995 Inglaterra 1985 Austrália 1994 9 27 1965–1973 Itália 1965 Alemanha 1973 10 25 1960–1968 Bélgica 1962 África do Sul 1968 25 1971–1979, 1982–1985 Espanha 1974 Holanda 1985 12 24 1950–1951, 1953–1958 Mônaco 1950 Alemanha 1957 13 23 1978–1991 EUA 1980 Canadá 1991 23 2006–2016 China 2012 Japão 2016 15 22 1992–1999 Hungria 1993 Bélgica 1998 16 21 2001–2009, 2012–2021 Malásia 2003 EUA 2018 17 20 1991–2001 Espanha 1997 EUA 2001 18 16 1951–1961 Inglaterra 1955 Alemanha 1961 19 15 2000–2017 Hungria 2006 Brasil 2012 20 14 1958–1975 Holanda 1962 Mônaco 1969 14 1955–1970 Mônaco 1959 África do Sul 1970 14 1970–1980 EUA 1970 Inglaterra 1975 23 13 1950–1955 Alemanha 1951 Suíça 1953 13 1994–2008 Portugal 1995 Austrália 2003 25 12 1968–1972, 1974–1982 África do Sul 1971 Holanda 1978 12 1972–1982 África do Sul 1974 Bélgica 1981 12 1975–1981, 1983, 1985–1986 Áustria 1977 EUA 1981 28 11 1996–2006 Alemanha 1996 Luxemburgo 1997 11 2002, 2004–2017 Turquia 2006 Brasil 2008 11 1993–2011 Alemanha 2000 Itália 2009 31 10 1973–1979 Holanda 1975 Japão 1977 10 1970–1978 França 1973 Áustria 1978 10 1972–1980 Suécia 1974 Itália 1979 10 1984–1997 México 1986 Alemanha 1997 10 2013–2024 Rússia 2017 Turquia 2021 36 9 2002–2013 Alemanha 2009 Inglaterra 2012 37 8 1967–1979 França 1968 Alemanha 1972 8 1965–1974 Mônaco 1967 Argentina 1974 8 2011–2024 Canadá 2014 Itália 2021 8 2018– Bélgica 2019 EUA 2024 41 7 1978–1989 Brasil 1980 Holanda 1983 7 2001–2006 Itália 2001 Brasil 2005 43 6 1956–1961 Inglaterra 1957 Alemanha 1959 6 1960–1972 Alemanha 1963 Itália 1967 6 1964–1970 EUA 1969 Alemanha 1970 6 1977–1982 Canadá 1978 Espanha 1981 6 1974–1986 Suécia 1977 Canadá 1981 6 1977–1993 Mônaco 1982 Japão 1992 6 1997–2007 Itália 2001 França 2003 6 2011–2024 Bahrein 2020 Azerbaijão 2023 6 2023– Hungria 2024 EUA 2025 52 5 1950–1955 Inglaterra 1950 Alemanha 1953 5 1970–1980 Itália 1970 Inglaterra 1979 5 1973–1983, 1985 Áustria 1976 EUA 1983 5 1981–1994 EUA 1982 Alemanha 1985 5 1978–1986 Suíça 1982 Austrália 1985 5 2019– EUA 2024 Austrália 2025 58 4 1959–1968, 1970 França 1962 Bélgica 1967 4 1958–1970 EUA 1959 Bélgica 1968 4 1993–2002 Austrália 1999 Malásia 1999 4 2015– Inglaterra 2022 México 2024 62 3 1952–1958 França 1953 França 1958 3 1952–1958 Bélgica 1956 Inglaterra 1958 3 1958–1964, 1966 Itália 1960 Itália 1961 3 1978–1982 Bélgica 1980 Holanda 1982 3 1983–1993 Canadá 1989 Hungria 1990 3 1994–2003 Itália 1997 Itália 1999 3 1989–2000 Inglaterra 1995 Alemanha 1999 3 1996–2009 Brasil 2003 Malásia 2006 3 2019– Brasil 2022 EUA 2024 71 2 1951–1955 Indianapolis 500 1953 Indianapolis 500 1954 2 1950–1957, 1960 Inglaterra 1951 Inglaterra 1954 2 1950–1964 Mônaco 1955 Mônaco 1958 2 1956–1961 Holanda 1961 Inglaterrra 1961 2 1963–1971 África do Sul 1967 Bélgica 1970 2 1962–1971 Inglaterra 1968 Áustria 1971 2 1964, 1971–1974 Inglaterra 1973 Canadá 1973 2 1972, 1974–1980 Mônaco 1978 Espanha 1979 2 1974–1975, 1977–1981 França 1979 Áustria 1980 2 1977–1986 Alemanha 1982 Itália 1983 2 1979–1986 Áustria 1982 Itália 1985 82 1 1950–1958 Indianapolis 500 1950 1 1950–1951 Indianapolis 500 1951 1 1950–1951 França 1951 1 1950–1956 Suíça 1952 1 1950–1952, 1954, 1956–1958, 1960 Indianapolis 500 1952 1 1952–1956 Indianapolis 500 1955 1 1954–1958 Argentina 1956 1 1950–1959 Indianapolis 500 1956 1 1950–1957 Indianapolis 500 1957 1 1952–1960 Indianapolis 500 1958 1 1951–1960, 1963 Indianapolis 500 1959 1 1956–1971 Holanda 1959 1 1950, 1952–1960 Indianapolis 500 1960 1 1961–1967 França 1961 1 1959–1966 EUA 1961 1 1961–1967 Áustria 1964 1 1960–1967 México 1965 1 1963–1968 Itália 1966 1 1970–1974 Itália 1971 1 1970–1973 EUA 1971 1 1967–1974 Mônaco 1972 1 1972–1977 Brasil 1975 1 1973–1982 Espanha 1975 1 1974–1980 Áustria 1975 1 1976–1977 Bélgica 1977 1 1986–1990 Japão 1989 1 1989–2001 Canadá 1995 1 1994–1999, 2001–2004 Mônaco 1996 1 1997–2011 Mônaco 2004 1 2006–2010, 2019, 2021 Canadá 2008 1 2007–2013 Hungria 2008 1 2011–2015 Espanha 2012 1 2017– Itália 2020 1 2016–2018, 2020– Hungria 2021

