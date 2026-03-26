F1: Saída de Wheatley "não foi uma surpresa", admite Bortoleto
Piloto brasileiro trabalhava com o engenheiro britânico desde o ano passado
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Jonathan Wheatley, Audi F1 Team Principal
Foto de: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images
Pouco menos de um ano após assumir o cargo de chefe de equipe da Audi na Fórmula 1, que até o ano passado ainda era Sauber, Jonathan Wheatley confirmou sua saída do time na última sexta-feira (20). A notícia surpreendeu fãs e a mídia, no entanto, para Gabriel Bortoleto, a decisão não foi uma surpresa.
Em entrevista nesta quinta-feira, dia de mídia do GP do Japão, o brasileiro esclareceu que "dentro da equipe, somos muito claros em relação a essas coisas, então não me surpreendeu". De acordo com comunicado oficial da Audi, Wheatley deixou o time com "efeito imediato" por "motivos pessoais", e Mattia Binotto, chefe de operações da marca na F1, assumiu as responsabilidades de chefe de equipe.
No entanto, Bortoleto reconheceu que "tudo aconteceu muito rápido", compartilhando que ele mesmo ficou sabendo da mudança pouco depois do GP da China, mas "quando há coisas pessoais para serem resolvidas, essa é sua prioridade". O piloto brasileiro estreou na F1 no ano passado e vinha trabalhando com Wheatley desde então.
"Foi bom [trabalhar com Wheatley]. Ele era um bom chefe de equipe dentro do time, as pessoas gostavam dele. Ele fez um bom trabalho estruturando as coisas por aqui, foi bom enquanto durou", adicionou Bortoleto.
"Ele falou muitas coisas boas sobre mim, então sou grato por isso. Passei um tempo bom com ele quando estávamos na pista e aprendi coisas importantes. Ainda estamos no início também, é a primeira corrida que faremos sem ele e lhe desejo o melhor no futuro", concluiu.
Segundo apuração da versão italiana do Motorsport.com, Wheatley saiu da Audi pois irá assumir a liderança da Aston Martin, atualmente chefiada por Adrian Newey.
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Asa polêmica da Mercedes foi 'apenas' erro de cálculo
F1: Leclerc não espera grande impacto da mudança da FIA na classificação do Japão
F1: Honda admite que não consegue melhorar motor da Aston Martin para o Japão
F1: Abandonos da McLaren na China foram causados por problemas diferentes na bateria da Mercedes; entenda
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários