F1: Sainz 'abre mão' de vaga na Audi e foca na Williams, diz jornal espanhol
No entanto, o valor de R$ 180 milhões anuais no novo contrato parece ser improvável por conta de problemas financeiros da equipe de Grove
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Não é nenhum segredo que Carlos Sainz não está contente com a atual situação da Williams na Fórmula 1 e, por esse motivo, o espanhol enfrenta diversos rumores de que sua equipe de empresários estaria sondando outros times, em especial a Audi. Porém, ao que tudo indica, o piloto não deve deixar Grove.
Como o Motorsport.com noticiou no início da semana, segundo a Autosprint, a Williams estaria preparando uma grande oferta milionária para manter Sainz ao lado de Alexander Albon para a próxima temporada.
O valor giraria em torno de 30 milhões de euros, cerca de R$ 180 milhões, anuais ao espanhol. No entanto, o jornal espanhol Marca, que acompanha de perto os atletas nacionais, traz a informação de que esse número seria exagerado, principalmente porque a Williams está passando por um período financeiro complicado.
Vale lembrar que James Vowles já admitiu que o time de Grove está lidando com contas muito apertadas por conta do teto orçamentário.
Para o jornal espanhol, Sainz está focado em renovar com a Williams, principalmente porque a Audi já fechou as portas algumas vezes ao longo das últimas semanas. Inclusive, com Gabriel Bortoleto afirmando exclusivamente ao Motorsport.com Brasil que sua vaga está garantida na próxima temporada com a equipe alemã.
A notícia da renovação deve ser publicada a partir de segunda-feira (17), quando as férias da categoria começam a acabar para algumas equipes antes do GP da Holanda no próximo fim de semana. É esperado que o novo contrato já seja anunciado antes da quinta-feira, mas tudo depende se as negociações estiverem completamente finalizadas até lá.
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