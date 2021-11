A batalha do meio do pelotão da Fórmula 1 pode "comprimir" enormemente no evento de alta velocidade do GP da Arábia Saudita neste fim de semana, segundo Carlos Sainz, da Ferrari. Enquanto se espera que as seções rápidas da nova pista de Jeddah favoreçam a Mercedes na luta à frente, as características parecem destinadas a abrir a disputa pelo melhor do resto.

A escuderia italiana tem se saído melhor em circuitos com maior downforce, enquanto a rival mais próxima, McLaren, tem se destacado em locais com menor força aerodinâmica. Além disso, a AlphaTauri parece ter encontrado mais ritmo em seu carro recentemente e a Alpine está em alta depois do pódio de Fernando Alonso no Catar.

É por isso que Sainz acha que a luta deste fim de semana pode ser incrivelmente acirrada, já que as equipes de meio-campo ainda lutam por posições no campeonato de construtores.

"As últimas pistas são um pouco desconhecidas", disse o espanhol. "Obviamente, em Jeddah não temos ideia do que vamos encontrar. Parece um circuito de alta velocidade e, em casos como esse, vimos que de repente o campo se comprime muito. Pode acontecer isso na Arábia Saudita."

"Em Abu Dhabi, com as novas mudanças que fizeram na pista, parece ser mais veloz do que costumava por haver menos chicanes. Isso também pode juntar todo o pelotão."

"Portanto, serão duas corridas muito, muito difíceis, mas se continuarmos trabalhando como estamos, como equipe, acho que podemos estar confiantes de que continuaremos trazendo pontos e entregando bons resultados."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Charles Leclerc, Ferrari SF21 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

A Ferrari atualmente desfruta de uma vantagem de 39,5 pontos sobre a McLaren em sua luta pelo terceiro lugar no campeonato de construtores com apenas duas rodadas restantes.

Embora as coisas pareçam promissoras para a equipe italiana nessa batalha, o chefe da equipe Mattia Binotto continua cauteloso sobre a situação.

"Obviamente, ainda não acabou, temos duas provas pela frente e estamos realmente nos concentrando em tentar ser os melhores", disse ele. "No entanto, se olhar para onde estávamos no ano passado, em sexto, com poucos pontos, acho que fizemos o máximo que podíamos com os regulamentos atuais."

"No geral, acho que a escuderia fez grandes progressos com o que era possível. Por isso, estou muito feliz porque a terceira posição é um grande resultado para os esforços", concluiu.

SCHUMACHER FURIOSO com SENNA em Interlagos? Saiba da TRETA entre os campeões que POUCOS se lembram

Podcast #148: O jogo virou a favor da Mercedes? Quem é o favorito ao título?

Your browser does not support the audio element.

