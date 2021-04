Carlos Sainz acredita que a Ferrari pode estar à frente da McLaren nas pistas que mais se adequam ao seu carro de Fórmula 1, a julgar pelos avanços obtidos até agora na temporada de 2021.

A equipe de Maranello trabalhou durante o inverno europeu para consertar sua problemática campanha de 2020, onde um motor com baixa potência e um carro muito lento a deixaram em sexto lugar no campeonato de construtores - seu pior resultado desde 1980.

Tendo corrigido suas deficiências com o novo SF21, Sainz e seu companheiro de equipe Charles Leclerc lutaram na frente do meio do pelotão nas duas primeiras corridas deste ano, com a Scuderia parecendo estar em uma disputa acirrada com a McLaren.

Apesar do time de Woking ter conseguido derrotar a Ferrari tanto no Bahrein quanto em Ímola, o piloto espanhol acredita que a equipe de Maranello pode sair à frente nos circuitos que melhor se adequam às características de seu carro.

Falando sobre qual das duas equipes estaria melhor até agora, Sainz disse: “Eu acho que é muito apertado, honestamente. É muito difícil escolher"

“Acho que a McLaren tem seus pontos fortes e fracos. Mas o que a torna uma batalha muito boa é que somos rápidos em diferentes pontos da pista e isso a torna uma batalha muito divertida."

“Parecia que em Ímola, o Lando fez um excelente trabalho ao explorar todo o potencial do carro durante todo o final de semana, especialmente a partir do sábado, e fez uma boa corrida."

“Talvez eles tenham tido um pouco de vantagem neste fim de semana, e eles tiveram a vantagem, um pouco, nos últimos dois finais de semana, mas assim que fizermos um fim de semana muito bom e quando formos para um circuito que talvez nos favoreça, acho que podemos estar à frente.”

A McLaren parece ter uma vantagem de velocidade reta sobre a Ferrari, e teve dificuldades no Bahrein com seu ritmo de volta.

As dificuldades da Scuderia em lutar contra Norris nos estágios finais de Ímola foram parcialmente prejudicadas, no entanto, pela equipe ter optado por uma configuração de downforce maior por causa do tempo chuvoso.

Muitas das oscilações de desempenho da F1 neste ano parecem depender da gestão dos pneus.

