Apesar da temporada de 2021 ter sido polarizada entre o campeão, Max Verstappen, e Lewis Hamilton, principalmente pela força de Red Bull e Mercedes, Carlos Sainz acredita que há sete ou oito pilotos com potencial de título no grid atual da Fórmula 1.

Ele não deixou de elogiar o trabalho do holandês, o qual chamou de um feito "especial" e do britânico, mas reforçou quem, para vencer o campeonato, precisa pegar o carro certo na hora certa. Para 2022, ano de muitas mudanças no regulamento, o espanhol crê em duas possibilidades: domínio de uma equipe equilíbrio completo.

"Não pareceu estranho para mim, porque eu podia ver isso nas primeiras corridas, Max tinha essa possibilidade", comentou Sainz em entrevista ao jornal espanhol AS quando foi questionado se ficou surpreendido com o título de Verstappen.

"Eu acredito firmemente que há sete ou oito potenciais campeões mundiais no grid agora. Quem pegar o carro certo será o campeão. Embora o que Max fez tenha sido especial, o nível em que ele e Hamilton competiram foi espetacular."

As novas regras previstas para 2022 tem como objetivo melhorar a aerodinâmica dos carros, ao permitir que os pilotos possam seguir os outros sem turbulência com a volta do efeito solo. E como todo ano de regulamento modificado, há a expectativa das escuderias estarem mais próximas após oito anos de domínio da Mercedes e aparições esporádicas de Red Bull e Ferrari no topo.

Para Sainz, o equilíbrio ainda não é certo: "Imagino dois extremos - um time que acerta e vence com uma vantagem importante, ou o outro, que é uma temporada totalmente próxima, e é isso que quero."

"Este ano, vimos os pilotos fazendo a diferença, pois eram quatro carros capazes de lutar pelo campeonato e foram os competidores que fizeram o resto", concluiu.

MARI BECKER analisa EVOLUÇÃO de VERSTAPPEN e PRESSÃO em HAMILTON, e fala de como ambos saem maiores

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #155 - Piores da F1 2021: Quais pilotos/equipes decepcionaram? Masi é consenso?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: