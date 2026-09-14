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F1: Sainz acusa Alonso de provocar punição "como sempre”

Piloto da Williams recebeu uma penalidade de cinco segundos no GP da Espanha depois que o bicampeão reclamou por rádio sobre a maneira como ele pilotava

Stuart Codling Cihangir Perperik
Publicado:
GettyImages-2295035796

Como se as reclamações sobre o traçado não fossem suficientes, o GP da Espanha de Fórmula 1, disputado no novo circuito Madring, provocou uma 'treta' desagradável entre os dois pilotos da casa: Fernando Alonso e Carlos Sainz.

O editor recomenda:

Ambos estavam sorridentes antes da corrida, mas a cordialidade durou apenas até a volta 14, quando Alonso estava atacando Sainz pela 17ª posição.

O piloto da Aston Martin tentava ultrapassar o rival da Williams pelo lado direito na aproximação à chicane da curva 5, quando Sainz se desviou para a direita para ocupar a linha de corrida. Dada a proximidade das muretas, Alonso não tinha para onde ir, então a roda traseira direita de Sainz arrancou a placa final da asa dianteira do Aston Martin.

Alonso imediatamente usou o rádio para expressar seu descontentamento – uma tática clássica para sinalizar um incidente à direção da corrida, caso tivesse passado despercebido.

“Na largada, ele bateu em dois pilotos”, protestou Alonso.  “Agora ele me empurrou contra o muro na frenagem". Sainz realmente havia batido no carro de Yuki Tsunoda no efeito sanfona, quando o pelotão entrava na curva 1 na largada. Mas, embora isso tenha sido “observado” pelos comissários, foi considerado um incidente de corrida.

Já o contato com Alonso foi considerado passível de uma penalidade de cinco segundos: “É a natureza daquela curva quando você vira à direita e acho que ele reclamou pelo rádio, então conseguiu me fazer levar uma penalidade, como sempre”, disse Sainz depois.

“Acho que a natureza dessa curva sempre vai levar a esse tipo de colisão, porque só há espaço para um, nem mesmo para dois – e você não pode ficar olhando pelo espelho enquanto está fazendo uma curva direita-esquerda, porque precisa olhar para frente".

"Então, em algum momento, precisa se concentrar na sua própria linha. Não acho que o Fernando estivesse ao meu lado nem nada".

It was all smiles before the race as Alonso and Sainz met Spain's King Felipe

Era tudo sorrisos antes da corrida, quando Alonso e Sainz se encontraram com o rei Felipe da Espanha

Foto: Getty Images

A justificativa para a penalidade ficou clara na decisão dos comissários emitida pela FIA: “O carro 14 [Alonso] estava se aproximando do carro 55 [Sainz] na aproximação à curva 5 e estava prestes a se colocar ao lado quando o carro 55 se deslocou para a borda direita da pista após o início da fase de desaceleração, fazendo com que os dois carros entrassem em contato leve”, disse o documento.

“Os comissários determinaram que o carro 55 mudou de trajetória na frenagem e deveria ter deixado mais espaço para o carro 14 na parte externa. A penalidade padrão por deslocamento durante a frenagem é uma bandeira preta e branca. No entanto, os comissários levaram em consideração que ambos os carros entraram em contato e, portanto, impuseram uma penalidade de tempo de acordo com isso".

Sainz acabou parando quando a equipe determinou que os danos no assoalho, causados pelo contato na primeira volta, estavam lhe custando muito tempo. Alonso terminou em 17º, duas voltas atrás.

“Se eles [os comissários] considerarem que [a penalidade] é suficiente, está bom para mim”, disse Alonso.  “Nenhum dos dois terminou na zona de pontuação, mas acho que aquilo foi desnecessário. Havia espaço de sobra à esquerda. Eu estava bem encostado no muro à direita, a 340 km/h. Acho que não foi necessário".

KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?

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