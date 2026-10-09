F1: Sainz acusa FIA de “desigualdade esportiva” após confusão no quali sprint de Singapura

Carlos Sainz iniciou a classificação da sprint do GP de Singapura de Fórmula 1 com expectativas modestas, mas terminou furioso ao ficar em último lugar devido a um erro humano da FIA que prejudicou o andamento normal do SQ1.

Após a bandeira vermelha provocada por um incidente envolvendo Sergio Pérez no SQ1, vários pilotos reclamaram de ter menos potência do que o esperado em seus carros. No caso, uma falha humana da direção de prova fez o Modo Ultrapassagem estar inativo depois da retomada da sessão.

Sainz mostrou-se muito irritado com a FIA ao falar com a F1 TV após o término da classificação para a corrida curta em Marina Bay.

“Infelizmente, fizemos uma volta realmente ruim. Só conseguimos completar uma volta. E tivemos alguns problemas com os freios no TL1, tivemos que trocá-los para a qualificação e continuamos tendo problemas com os freios. Tive alguns travamentos [de roda] e estava sofrendo muito com isso e com os pneus”.

“Mas, além disso, metade dos carros completou a volta com um motor que era meio segundo mais rápido que o dos demais. Houve outro problema de software com os carros desta vez e nós saímos prejudicados".

Sainz destacou que o quali sprint não ocorreu em condições de igualdade para todos e questionou o critério da FIA na hora de decidir se deveria ou não intervir.

“Por alguma razão, a FIA, assim como na Malásia, não decidiu agir diante de uma desigualdade esportiva”, afirmou o piloto da Williams.

“Achamos normal que metade dos carros dispute a classificação com mais potência do que a outra metade. Por isso, estou um pouco confuso quanto ao motivo pelo qual esse esporte continua agindo de maneira diferente dependendo de quem é eliminado na Q1 ou de quem fica de fora na primeira volta”, observou.

Essa última observação deve ser entendida como uma crítica à FIA após a decisão, no último domingo, de interromper com bandeira vermelha o início do GP do Bahrein na Malásia quando o carro de Lewis Hamilton — assim como o de outros pilotos — praticamente parou na pista devido a um problema de software que afetou vários carros.

Essa decisão permitiu, posteriormente, que o piloto britânico largasse na corrida de sua posição original na primeira fila.

Justificativa da FIA

Depois da sessão, a FIA admitiu que “durante a primeira fase da classificação para sprint, ocorreu um erro humano na direção de prova, que não teve relação com o problema de cronometragem também registrado no SQ1. O erro em questão fez com que o Modo Ultrapassagem não estivesse disponível após o período de bandeira vermelha durante o SQ1".

“Quando foi detectado que o Modo Ultrapassagem não estava ativo após a retomada [de sessão, bandeira verde], ele foi ativado por um período de 27 segundos antes de ser desativado novamente".

“A FIA reconhece que esse infeliz erro humano teve impacto no desempenho de determinados carros, dependendo do momento em que realizaram sua tentativa e de sua posição no circuito. A segunda e a terceira fases da quali sprint não foram afetadas", concluiu o comunicado da Federação.

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