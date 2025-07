Carlos Sainz foi demitido no fim da temporada passada da Fórmula 1 após a transferência bombástica de Lewis Hamilton para a Ferrari. O espanhol assinou um contrato de vários anos com a Williams depois de ter sido ligado à Sauber e à Alpine durante a janela de transferências de 2024. Ele também foi brevemente ligado à Mercedes, mas a equipe de Brackley acabou escolhendo Andrea Kimi Antonelli.

Como convidado do podcast High Performance, Sainz revelou que havia discutido a possibilidade de substituir Hamilton em 2024 com o chefe da Mercedes, Toto Wolff, porém, também admitiu que uma transferência para a Mercedes era uma das opções menos prováveis para 2025.

Quando perguntado: "O quão perto você esteve de assinar com a Mercedes?", Sainz respondeu: "Não muito perto. Conversamos muito com Toto e todos os outros na época e, é claro, eu era uma das opções que eles estavam analisando, mas acho que eles estão muito felizes com Kimi Antonelli no momento."

Os comentários do espanhol seguem uma cena da última temporada de Drive to Survive, série da Netflix sobre a F1. Em uma coletiva de imprensa no Bahrein, Sainz e Hamilton sentaram-se lado a lado em uma cena em que o atual piloto da Williams ainda não havia recebido nenhum feedback da Mercedes.

Hamilton sussurrou discretamente para Sainz: "Você já pensou em falar com Toto?", ao que o espanhol respondeu: "Ainda não falei com Toto. Se ele estivesse realmente interessado, já teria ligado".

NOVOS REPÓRTERES, só 15 GPs na Globo, NARRAÇÃO e +: ANÁLISE da F1 fora da Band. E MAX? Projeto Motor

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #343:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!