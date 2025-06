Carlos Sainz deixou o GP do Canadá de Fórmula 1 com apenas um ponto, mas com um gosto amargo. O piloto da Williams fez um ótimo retorno da 16ª para a décima posição graças a uma estratégia inteligente e a um gerenciamento impecável dos pneus, mas isso não tirou a expressão séria do rosto do espanhol.

"Se você tivesse me dito ontem que largar em 16º teria me valido um ponto, eu provavelmente diria que estava orgulhoso e feliz. Mas a realidade é que não estou", admitiu.

Ele e a equipe chegaram em Montreal com grandes esperanças, depois de semanas provando ser a quinta melhor equipe do grid. Mas, como em Barcelona, onde o carro não se adaptou, o fim de semana deu errado novamente. Na classificação, uma bandeira vermelha e uma obstrução de Hadjar eliminaram Sainz no Q1. E no domingo, apesar do resultado, as coisas também não foram fáceis.

"Não pudemos nos esforçar durante toda a corrida. Tive que lidar com um problema de resfriamento que afetou tudo: freios, unidade de potência... Fomos dois ou três décimos mais lentos do que poderíamos. Ainda assim, conseguimos ficar entre os 10 primeiros, então o ritmo deveria ter sido bom, mas passamos a corrida inteira administrando o problema", explicou.

O abandono de Albon confirmou que o problema não era apenas em um carro. "Não é a primeira vez que isso acontece conosco. Há alguns finais de semana que não conseguimos ter tudo sob controle desde a sexta-feira. Temos que melhorar isso como equipe, porque o carro tem potencial. Ontem, tivemos azar com o incidente com Hadjar, mas hoje, apesar de termos nos recuperado, passamos a corrida inteira com metade do acelerador", lamentou.

"Nada se encaixa, mas estou positivo..."

O espanhol reconheceu que o momento que está vivendo está sendo particularmente frustrante: "Na carreira de um piloto há períodos em que nada se encaixa. Não sei se é má sorte ou se as coisas simplesmente não dão certo, mas tento me manter positivo porque o ritmo e minha adaptação ao carro são bons. Sinto-me em casa e acho que estou levando a equipe adiante, mas os resultados não estão aparecendo, apesar de ter o ritmo".

Sobre a temporada como um todo, Sainz fez uma autocrítica: "São fins de semana caóticos, com muitas pequenas coisas que não dão certo. Na classificação, fiquei a 20 milésimos de segundo do Q2 por causa de um obstáculo, em Barcelona foram 10 milésimos... A F1 é uma questão de detalhes e, no momento, eles estão trabalhando contra nós. Temos que colocar todas as peças no lugar: reuniões na fábrica, análises... O segredo é juntar tudo para podermos aproveitar o verdadeiro potencial do carro".

Em suma, o objetivo continua sendo manter a posição à frente dos rivais diretos. "Temos uma boa vantagem de pontos sobre a Sauber e os demais, mas ainda é frustrante. Fomos mais rápidos do que eles neste fim de semana, mas ainda assim perdemos pontos", disse ele, antes de acrescentar: "Acho que isso resume o ano: precisamos melhorar nossa execução nos fins de semana, especialmente aos domingos. Está claro que essa primeira parte do ano, em termos de resultados, é quase para ser esquecida".

Ainda assim, Sainz mantém a esperança: "Estou convencido de que, quando ganharmos impulso e as coisas começarem a se encaixar, os resultados virão. Só precisamos desse ponto de virada para começar uma boa segunda metade do ano".

