Carlos Sainz disse nesta quinta-feira (15) em Ímola, palco do GP da Emilia Romagna de Fórmula 1, que seu pai ainda não havia iniciado um processo formal, mas estava considerando seriamente a possibilidade de se tornar candidato à presidência da FIA.

"Já estamos conversando sobre isso há algum tempo”, disse o espanhol. “O interessante é que a ideia não partiu do meu pai. Muitas pessoas no paddock começaram a incutir a ideia nele e, aos poucos, ele começou a pensar nisso. Agora ele está realmente pensando nisso. Ele ainda não formou uma equipe ou uma estrutura de candidatura, mas está considerando seriamente."

“Sou filho dele e, claro, sou suspeito para falar, mas, quando olho objetivamente, ele é uma pessoa que viveu todas as fases comigo desde a infância, do kart à F1. Ele correu de kart por quatro ou cinco anos, participou de categorias de monopostos por quatro ou cinco anos, esteve comigo na F1 por 10 anos. Ele passou 40 anos em corridas de rali.”

“Ele está trabalhando ativamente pela segurança no transporte na Espanha. Como alguém com tanta experiência em diferentes áreas do automobilismo, acho muito valioso que ele queira retribuir ao esporte ao final da carreira.”

Questionado sobre como seu pai avaliava a decisão, Sainz Jr. afirmou que o processo era inteiramente dele e que o apoiava: "Ele está tentando entender o processo por enquanto, como funcionam as eleições. Ele está avaliando com quem pode se aliar. Estou muito ocupado com meu próprio trabalho, mas ele me atualiza a cada duas semanas. Ele pede minha opinião, mas é só isso. A decisão é dele."

"A política é o lado negativo deste trabalho, mas acho que alguém como meu pai, que preza o bom senso e os valores básicos, pode trazer uma perspectiva diferente para este mundo. Ele não gosta muito de política, mas sabe que faz parte do trabalho."

Falando sobre os possíveis impactos em sua carreira, Sainz Jr. enfatizou que eles se manterão afastados de possíveis conflitos de interesse: “Pensei em como essa questão afetaria minha carreira, mas não vejo nenhum conflito. Se algo assim acontecer, vamos impedir que aconteça desde o início. Meu pai e eu somos pessoas honestas. Jamais gostaríamos de prejudicar uma situação dessas no automobilismo.”

Meu pai ama corridas. Mesmo aposentado, ele ainda quer contribuir ativamente para o esporte. Ele aprecia o que a FIA fez pela segurança no automobilismo nos últimos 20 a 30 anos. Poder retribuir a esta organização o motiva.

Sainz Jr. também afirmou que tenta contribuir para o esporte como diretor da GPDA e que herdou essa abordagem do pai: “Meu pai foi meu mentor ao longo da minha vida. Conversamos por telefone todos os dias. Alguns dizem que temos personalidades diferentes, mas nossa maneira de pensar costuma ser semelhante. Dou a ele feedback sobre áreas que podem ser melhoradas na FIA e na F1, e ele toma nota.”

RICO PENTEADO ANALISA TRUQUE da McLAREN, Max e RBR, Ferrari/HAMILTON, Bortoleto! TELEMETRIA AO VIVO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça à versão em áudio do Podcast Motorsport.com com Felipe Giaffone:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Spotify

Deezer

Amazon Music

Apple Podcasts

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!