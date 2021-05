Pela segunda vez em três corridas, a Ferrari colocou seus dois carros entre os dez primeiros colocados do grid de largada, com o quinto lugar de Carlos Sainz e a oitava posição de Charles Leclerc na classificação para o GP de Portugal de Fórmula 1 deste domingo (02).

Para efeito de comparação, nas três primeiras provas de 2020 (Áustria, Estíria e Hungria) a escuderia só conseguiu passar com os dois pilotos para o Q3 em uma delas e teve pelo menos um eliminado no Q2 nas duas primeiras.

Além do progresso do motor, tão criticado na última temporada, a chegada de Carlos Sainz renovou o ambiente da equipe, antes desgastado pelos desentendimentos entre Sebastian Vettel e Mattia Binotto. Com o resultado deste sábado (01), o espanhol superou o companheiro de equipe pela primeira vez no ano e conquistou sua melhor posição no grid na temporada até então.

"Estou realmente satisfeito, principalmente pela sensação com o carro. Hoje, senti progressos. Fiz algumas mudanças no meu estilo de direção após Imola, uma abordagem um pouco diferente na frenagem e na entrada nas curvas curva e, ao mesmo tempo, venho tentando vários acertos diferentes. Ainda há um longo caminho a percorrer, mas sinto-me cada vez mais em casa à medida que a temporada avança."

Apesar da melhora, o espanhol ainda prega cautela: "Sinto que vou precisar errar mais algumas vezes para depois voltar, encontrar outra direção e acertar, como nessas três primeiras corridas. Venho fazendo coisas boas e coisas ruins e é uma questão de construir essa experiência. a memória muscular com o carro e tenho certeza que me continuarei melhorando.".

O espanhol disse que não será "conservador" como no GP do Bahrein: "Lá eu realmente queria completar a corrida e não sabia como o carro se comportava no ar sujo de dez carros, fui pelo caminho fácil, mas me redimi com uma boa volta um em Imola. No resto, tenho forçado muito e cometi alguns erros como no Q2 em Imola, e Q3 no Bahrein, mas o importante são as corridas. Quando acerto, estou bem perto de onde quero estar."

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Leclerc diz que final de semana é "desafiador"

Se Carlos Sainz fez sua melhor classificação na temporada, Charles Leclerc teve o pior resultado pessoal em 2021. Após largar em quarto nos GPs do Bahrein e Emilia-Romagna, o monegasco amargou um oitavo lugar para a próxima corrida.

"Não fui bom o suficiente nessas condições, havia muito vento e lutei para ser consistente. Fiz uma volta muito boa com os pneus médios no Q2, mas no Q1 eu escapei muito. O início da segunda sessão não foi ótimo. Nenhuma volta foi muito boa. É muito difícil, mas isso não é desculpa. Eu deveria ter feito um trabalho melhor."

Questionado sobre as condições da pista, Leclerc foi claro: "Eu diria que o vento influenciou, mas isso não é desculpa. Eu estava tentando forçar um pouco demais. Em situações como a de hoje, se você estiver um pouco abaixo do limite, mas conseguir fazer uma volta limpa, vale a pena. E eu tive dificuldades nisso."

A FIA os pilotos estão atentos aos limites de pista e em Portugal não foi diferente para Leclerc: "Obviamente é difícil. Para ser honesto, este fim de semana foi muito claro desde o início. No entanto, é incrivelmente difícil com essas condições. Se você tiver um errinho, pode facilmente perder a linha e ir para fora. É mais complicado, sim. "

"Faz parte das regras. E acho que a FIA tem sido muito, muito consistente neste fim de semana, então não podemos reclamar."

Apesar do melhor resultado para Carlos Sainz, o monegasco largará de pneus médios e o espanhol de pneus macios, por terem passados com esses compostos ao Q3.

F1 2021: BOTTAS nega POLE 100 de Hamilton em Portugal em treino surpreendente | Q4

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Tudo sobre o GP de Portugal e as mudanças no calendário com Rico Penteado

Your browser does not support the audio element.