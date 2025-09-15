Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1 GP do Azerbaijão

F1 - Sainz comenta arrependimento em ter deixado a McLaren: "Estaria brigando pelo campeonato"

Espanhol diz que anos com time de Woking foram os melhores da carreira, mas não podia dizer não para Ferrari

Redação Motorsport.com
Publicado:
Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz está em sua décima primeira temporada na Fórmula 1, já competiu pela Toro Rosso, Renault, McLaren, Ferrari e, mais recentemente, pela Williams. No entanto, nenhuma dessas mudanças lhe deu uma chance real de vencer o campeonato.

Leia também:

O espanhol relembrou suas duas fortes temporadas com a McLaren em 2019 e 2020 como as mais produtivas de sua carreira, sugerindo que, se ainda estivesse lá hoje, estaria competindo pelo título. Sainz disse: "Esses dois anos na McLaren foram provavelmente os melhores de minha carreira. Usei tudo o que tinha no carro. Se eu tivesse ficado lá, estaria na briga pelo campeonato mundial". 

O espanhol acrescentou que o apoio que recebeu da equipe durante esse período aumentou sua confiança. Porém, quando recebeu a oferta da Ferrari, enfatizou que sua decisão era inevitável.

"Eu tenho o maior respeito pela McLaren. Mas, quando a Ferrari vem até você, e eles venceram corridas em 2019, você não pode dizer não", disse ele. "Eu queria provar para mim mesmo e para todos que eu merecia estar lá, que poderia competir por pódios e vitórias". 

A McLaren agora é a favorita para ganhar os títulos de construtores e pilotos, enquanto a Ferrari ainda está em busca de seu primeiro título de pilotos desde 2007.

Sainz, por sua vez, está tomando um caminho diferente em seu novo lugar na Williams, tendo assinado com a equipe depois que a Ferrari o demitiu para abrir espaço para Lewis Hamilton. 

"Estou me saindo bem na Williams e acho que é um ótimo lugar para o meu futuro", disse ele. "Se conseguirmos levar essa equipe de volta ao topo e um dia chegar ao pódio ou vencer, será o trabalho da minha vida". 

McLAREN SE SABOTARÁ? BORTOLETO e MAX brilham. DRUGO NA ALPINE? Ferrari e RAFA CÂMARA! Tiago Mendonça

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Redação Motorsport.com Fórmula 1 Carlos Sainz Jr. Ferrari McLaren Williams
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Chefe da Cadillac atualiza situação do carro de 2026

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
Chefe da Audi defende permanência dos motores híbridos na F1

Chefe da Audi defende permanência dos motores híbridos na F1

Fórmula 1
Chefe da Audi defende permanência dos motores híbridos na F1
Bortoleto "dá veredito" sobre mudança de Herta da Indy para a F2

Bortoleto "dá veredito" sobre mudança de Herta da Indy para a F2

Fórmula 1
Bortoleto "dá veredito" sobre mudança de Herta da Indy para a F2
Marc Márquez sai de Misano pronto para o match point no Japão; confira a classificação da MotoGP após o GP em Misano

Marc Márquez sai de Misano pronto para o match point no Japão; confira a classificação da MotoGP após o GP em Misano

MotoGP
GP de San Marino
Marc Márquez sai de Misano pronto para o match point no Japão; confira a classificação da MotoGP após o GP em Misano
Carlos Sainz Jr.
Mais de
Carlos Sainz Jr.
F1: FIA acata recurso da Williams e remove pontos de punição dada a Sainz na Holanda

F1: FIA acata recurso da Williams e remove pontos de punição dada a Sainz na Holanda

Fórmula 1
GP da Itália
F1: FIA acata recurso da Williams e remove pontos de punição dada a Sainz na Holanda
F1: Bearman fica próximo de suspensão de corrida após batida com Sainz em Monza; entenda

F1: Bearman fica próximo de suspensão de corrida após batida com Sainz em Monza; entenda

Fórmula 1
GP da Itália
F1: Bearman fica próximo de suspensão de corrida após batida com Sainz em Monza; entenda
F1 - Lawson rebate comentários de Sainz sobre incidente na Holanda: "As regras são assim"

F1 - Lawson rebate comentários de Sainz sobre incidente na Holanda: "As regras são assim"

Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Lawson rebate comentários de Sainz sobre incidente na Holanda: "As regras são assim"
Ferrari
Mais de
Ferrari
F1: Ex-Ferrari sugere que dupla Hamilton-Verstappen na Scuderia "seria sensacional"

F1: Ex-Ferrari sugere que dupla Hamilton-Verstappen na Scuderia "seria sensacional"

Fórmula 1
GP da Itália
F1: Ex-Ferrari sugere que dupla Hamilton-Verstappen na Scuderia "seria sensacional"
F1: Vasseur "espera" que Hamilton suba ao pódio em 2025

F1: Vasseur "espera" que Hamilton suba ao pódio em 2025

Fórmula 1
GP da Itália
F1: Vasseur "espera" que Hamilton suba ao pódio em 2025
F1: Há 25 anos, Schumacher chorava após igualar Senna; Ralf relembra

F1: Há 25 anos, Schumacher chorava após igualar Senna; Ralf relembra

Fórmula 1
F1: Há 25 anos, Schumacher chorava após igualar Senna; Ralf relembra

Últimas notícias

F1: Alpine define data limite para decidir futuro de Colapinto; saiba mais

F1: Alpine define data limite para decidir futuro de Colapinto; saiba mais

F1 Fórmula 1
Pirelli Monza testing
F1: Alpine define data limite para decidir futuro de Colapinto; saiba mais
GP do Azerbaijão de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Baku, com F2

GP do Azerbaijão de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Baku, com F2

F1 Fórmula 1
GP do Azerbaijão
GP do Azerbaijão de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Baku, com F2
Dudu Barrichello estreará na IMSA em Indianápolis

Dudu Barrichello estreará na IMSA em Indianápolis

IMSA IMSA
Dudu Barrichello estreará na IMSA em Indianápolis
F1: Red Bull já definiu companheiro de Verstappen em 2026, diz site

F1: Red Bull já definiu companheiro de Verstappen em 2026, diz site

F1 Fórmula 1
Pirelli Monza testing
F1: Red Bull já definiu companheiro de Verstappen em 2026, diz site

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros