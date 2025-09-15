Carlos Sainz está em sua décima primeira temporada na Fórmula 1, já competiu pela Toro Rosso, Renault, McLaren, Ferrari e, mais recentemente, pela Williams. No entanto, nenhuma dessas mudanças lhe deu uma chance real de vencer o campeonato.

O espanhol relembrou suas duas fortes temporadas com a McLaren em 2019 e 2020 como as mais produtivas de sua carreira, sugerindo que, se ainda estivesse lá hoje, estaria competindo pelo título. Sainz disse: "Esses dois anos na McLaren foram provavelmente os melhores de minha carreira. Usei tudo o que tinha no carro. Se eu tivesse ficado lá, estaria na briga pelo campeonato mundial".

O espanhol acrescentou que o apoio que recebeu da equipe durante esse período aumentou sua confiança. Porém, quando recebeu a oferta da Ferrari, enfatizou que sua decisão era inevitável.

"Eu tenho o maior respeito pela McLaren. Mas, quando a Ferrari vem até você, e eles venceram corridas em 2019, você não pode dizer não", disse ele. "Eu queria provar para mim mesmo e para todos que eu merecia estar lá, que poderia competir por pódios e vitórias".

A McLaren agora é a favorita para ganhar os títulos de construtores e pilotos, enquanto a Ferrari ainda está em busca de seu primeiro título de pilotos desde 2007.

Sainz, por sua vez, está tomando um caminho diferente em seu novo lugar na Williams, tendo assinado com a equipe depois que a Ferrari o demitiu para abrir espaço para Lewis Hamilton.

"Estou me saindo bem na Williams e acho que é um ótimo lugar para o meu futuro", disse ele. "Se conseguirmos levar essa equipe de volta ao topo e um dia chegar ao pódio ou vencer, será o trabalho da minha vida".

McLAREN SE SABOTARÁ? BORTOLETO e MAX brilham. DRUGO NA ALPINE? Ferrari e RAFA CÂMARA! Tiago Mendonça

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!