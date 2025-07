Desde que Max Verstappen está na Red Bull Racing, com exceção de Daniel Ricciardo, todos os companheiros de equipe tiveram dificuldades para se manter em um nível parecido ao do holandês na Fórmula 1. Este ano, Liam Lawson foi rebaixado após apenas duas corridas e Yuki Tsunoda marcou apenas sete pontos nos últimos dez GPs, dando ao segundo assento do time austríaco a fama de 'amaldiçoado'.

Em entrevista ao podcast High Performance, Carlos Sainz, que foi companheiro de equipe de Verstappen na Toro Rosso, em 2015, falou sobre o assunto. Na época, os dois estavam estreando na categoria e o holandês tinha apenas 17 anos.

"Acho que todos estão com dificuldades sendo companheiros de Verstappen. Só posso dizer que, quando fui companheiro de equipe do Max, não tive esse momento difícil. Obviamente fiquei incrivelmente surpreso com a velocidade dele, com o fato de ele ser um piloto insano. Provavelmente ele vai se tornar um dos melhores da história — se já não for um dos melhores da história", falou o espanhol.

Há 10 anos atrás, Verstappen terminou o campeonato em 12º lugar, com 49 pontos. Ele abandonou cinco corridas e teve como melhor resultado dois P4, na Hungria e nos EUA. Sainz foi 15º, com 18 pontos. O espanhol abandonou sete provas e teve como melhor resultado um P7 nos EUA.

Sainz também reconhece que, apesar de não ter tido os mesmos problemas que os atuais pilotos da Red Bull parecem ter, dividir a garagem com o holandês lhe ensinou muito: "Aquele primeiro ano juntos, desde então, me deu confiança para saber que posso competir contra qualquer um. Já fui companheiro de equipe do Charles [Leclerc], do Lando [Norris], do Nico Hulkenberg. Já fui companheiro de pilotos muito rápidos e provavelmente dos melhores do esporte — e agora o Alex [Albon], incrivelmente rápido também."

"Então isso só me faz querer continuar competindo contra os melhores. Não me fez pensar: 'Ah, não quero isso'. Eu sei que consigo lidar e sei que já fui bem-sucedido no passado", finalizou.

