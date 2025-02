Ainda no início de 2024, a Ferrari impôs uma situação interessante ao contratar Lewis Hamilton para 2025 e deixou Carlos Sainz sem saber o que fazer com seu futuro na Fórmula 1. O espanhol foi relacionado à diferentes vagas, mas terminou assinando com a Williams.

A Red Bull, assim como a Mercedes - que optou pelo jovem Kimi Antonelli - preferiu uma solução interna, ignorando o impressionante histórico de Sainz, incluindo várias vitórias em GPs e batalhas acirradas com Charles Leclerc.

Uma queda significativa no desempenho de Sergio Pérez forçou a Red Bull a repensar seus planos originais, apesar de o contrato do mexicano ter sido prorrogado anteriormente.

A decisão final foi adiada até meados de dezembro. Embora Sainz já tivesse acertado um acordo com a Williams em agosto, a Red Bull estava mais interessada em nomear a dupla da Racing Bulls, Yuki Tsunoda e Liam Lawson, para o lugar vago.

Lawson, com apenas 11 corridas de F1 em seu currículo, acabou recebendo a chance. A decisão da equipe ocorre no momento em que ela tenta recuperar o primeiro lugar no campeonato de construtores depois de cair para o terceiro lugar em 2024.

Em uma entrevista à SoyMotor, Sainz foi sutil nas críticas à sua antiga equipe:

"Lando [Norris] e eu, Charles e eu ou Alex [Albon] e eu - dois pilotos de ponta. Se eu fosse o líder de uma equipe no futuro, seria isso que eu procuraria".

"Não vejo por que alguém não gostaria de ter dois pilotos que se inspiram mutuamente e lideram a equipe juntos", disse o piloto espanhol, deixando no ar sua crítica à escolha feita pela Red Bull.

Max Verstappen continuará a ser o piloto número um da Red Bull, como tem sido a norma desde a saída de Daniel Ricciardo. O chefe da equipe, Christian Horner, saudou o piloto holandês como um dos maiores de todos os tempos.

Veja TUDO do LANÇAMENTO dos CARROS de 2025 direto de Londres | REACT COM IMAGENS e mais!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Como BAGNAIA REAGE A MARC MÁRQUEZ? Álex Márquez, APRILIA e Acosta ESTÃO NO PÁREO? R3 Horas Cascavel

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!