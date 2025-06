A desistência de Carlos Sainz pai da corrida presidencial da FIA, órgão regulador da Fórmula 1, no início desta semana não foi uma grande surpresa. O bicampeão mundial de rally e quatro vezes vencedor do Dakar havia confirmado interesse no cargo após o entusiasmo de várias pessoas no paddock, mas, infelizmente, não foi o que aconteceu.

Perguntaram a Carlos Sainz Jr. o que ele achava da decisão do pai e se ele estava desapontado por vê-lo desistir do desafio: "Como filho dele, não. Como fã do esporte a motor, sim", admitiu o piloto da Williams. "Acho que muitas pessoas do automobilismo gostariam que meu pai tivesse tentado e visto o que ele poderia ter feito pelo esporte".

"Mas, como filho dele, e depois de avaliar um pouco com ele todas as coisas com as quais ele teve de se envolver e cuidar para confirmar e ter qualquer possibilidade de concorrer à presidência, acho que entendo por que ele não está fazendo isso e por que está deixando para lá e se concentrando em suas próprias coisas".

Carlos Sainz Sr. com Mohammed Ben Sulayem, Presidente da FIA Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Em declaração divulgada ontem, Sainz pai citou algumas razões para a desistência:

"Depois de uma reflexão cuidadosa, cheguei à conclusão de que as circunstâncias atuais não são ideais para estabelecer as bases da minha candidatura", escreveu ele. "Além disso, percebi que concorrer à presidência comprometeria notavelmente minha preparação para o Dakar e não quero enfraquecer meu compromisso com a Ford e minha equipe. Portanto, essas preocupações me levaram a ser realista e a desistir de minha empreitada na FIA por enquanto."

Quando pressionado sobre a possibilidade de o pai do piloto de Fórmula 1 correr no futuro, Sainz fez questão de deixar a história em aberto: "Nunca diga nunca. Acho que o momento ideal era agora, dado o estado da situação em que tudo se encontra. Acho que era o momento ideal para ele entrar e tentar ter um efeito positivo. Não sei se isso seria ideal daqui a quatro ou oito anos. Eu nunca diria nunca, mas agora, com certeza, ele não está mais interessado".

Sainz agora enfrenta o fim de semana do GP da Áustria, mas com a retirada do pai da disputa pela presidência, as perguntas sobre a governança da FIA continuarão, especialmente após a recente publicação das diretrizes de penalidades da F1 nesta manhã. Com a entidade buscando melhorar a "transparência" no esporte por meio dessa documentação, parece cada vez mais provável que Sulayem continue na liderança.

"Acho que não há segredo. Os pilotos... sentimos, nos últimos anos, que houve um pouco de falta de transparência e falta de entendimento com a governança principal da FIA", disse Sainz sobre o primeiro mandato de Sulayem. "Embora as intenções possam ter sido boas e a maneira como a FIA estava tentando fazer as coisas possa ter sido sempre dentro do melhor espírito, senti que os pilotos... sempre fomos um pouco deixados de lado e, às vezes, nossas opiniões não eram ouvidas o suficiente".

"Às vezes, houve correções e sentimos que houve uma boa reação a elas, mas, claramente, outras vezes não nos sentimos assim e deixamos isso bem claro em nossas declarações. Só posso ver um caminho a seguir e melhorar, porque este ano certamente foi frustrante na maior parte. Vamos ver se melhora e talvez o comunicado de imprensa de hoje da FIA já seja um sinal das intenções de deixar tudo um pouco mais claro", finalizou o piloto da Williams.

