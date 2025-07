Em 2015, Carlos Sainz entrou na Fórmula 1 com a Toro Rosso e passou a ter Max Verstappen, a época com apenas 17 anos, como companheiro de equipe. Falando sobre esse período, o espanhol explicou como o programa de pilotos era mentalmente desgastante, mas também destacou a importância da equipe durante sua formação como piloto.

"Não foi como na Williams, foi um ano para provar seu valor. Você só tinha que pensar em si mesmo. Tente passar o Max e o Max estará tentando passar você. Quem for bom, vai para a Red Bull. Se não conseguisse brilhar, mas vencesse, ficaria na Toro Rosso e continuaria a carreira na F1. Mas se fosse 'esmagado', ficaria fora da F1", explicou ao podcast High Performance. "A atmosfera na Toro Rosso era voltada para colocá-lo em competição direta com Max. Adoro a equipe, mas, naquela época, ela era como um campo de testes para Christian Horner e Helmut Marko. Foi lá que os dois pilotos decidiram qual deles iria para a Red Bull".

Sainz enfatizou que, apesar da dureza do sistema da Red Bull, ele produziu resultados bem-sucedidos: "Não é uma crítica porque esse sistema funciona. Ele trouxe Vettel e Max para a F1. Agora Isack Hadjar está indo bem, Liam Lawson está se recuperando de sua aventura na Red Bull. Portanto, ele ainda está servindo ao seu propósito".

Porém, ele nos lembra que os jovens pilotos estão constantemente tendo que lutar contra os companheiros de equipe. Sua experiência na primeira sessão de treinos do GP do Japão de 2015 é particularmente memorável: "Foi a primeira vez que pilotei no molhado em Suzuka no TL1. Saí com os pneus intermediários e escorreguei bastante, mas eu só queria mostrar que era mais rápido que o Max. Foi um risco totalmente desnecessário, mas cada TL1 daquele ano foi como uma classificação para mim. Eu tentava vencê-lo em todas as sessões. Agora, quando saio no TL1, digo 'aqueça devagar'. Naquela época, tudo se resumia a vencer".

