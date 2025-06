F1: Sainz dá show em evento de estreia do Madring

Há alguns meses, os fãs de Fórmula 1 que moram em Madri, na Espanha, ou nos arredores, já estão animados com a chegada da corrida em sua vizinhança. Enquanto o traçado ainda não recebe os carros mais rápidos do mundo, o RoadShow serviu para dar um gostinho com Carlos Sainz e outros pilotos.

O novo Madriring sediará a corrida da Espanha em 2026 e cerca de 80 mil pessoas foram conferir o evento que estreou o traçado no último sábado (7).

Sainz usou o FW45, carro da Williams da temporada de 2023, para dar um verdadeiro show e agitar os fãs que estavam presentes. A equipe também esteve presente, é claro, para vender seus próprios produtos junto as barracas de comidas e bebidas.

Depois de Sainz, o piloto de Fórmula 2 Pepe Martí também marcou presença e, com um dos carros da equipe Campos Racing, antes de Mari Boya, piloto de Fórmula 3, dar um toque de brilho ao evento quando, em uma de suas curvas, bateu a traseira de seu carro nas proteções e arrancou a asa traseira de seu Campos.

Mas o show não foi só de monopostos, os fãs que vieram ao IFEMA também puderam desfrutar da companhia do WAH, um conhecido show musical e gastronômico que se juntou à comitiva a bordo de vários Fords Raptors e outros veículos em sintonia com o show dos monopostos.

E, como costuma acontecer nesse tipo de evento, o RoadShow contou com a presença de personalidades conhecidas, como jogadores ou ex-jogadores do Real Madrid, como Roberto Carlos e Fede Valverde, além do apresentador valenciano Arturo Valls ou do jogador de basquete Sergio Llul, entre outros.

Carlos Sainz, RoadShow em Madring Foto de: Madring

