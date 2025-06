Um furioso e desapontado Carlos Sainz falou longamente sobre o incidente com Isack Hadjar, que levou à sua eliminação no Q1 da classificação para o GP do Canadá de Fórmula 1 neste sábado, com o espanhol defendendo que deveria ter chegado ao Q3.

Depois de se mostrar forte nos treinos, Sainz sentiu que seu fim de semana foi prejudicado por Hadjar e atacou o piloto da Racing Bulls pelo rádio durante a sessão. O francês defendeu sua condução e afirmou que achava que Sainz havia abortado sua volta.

Sainz ficou fora da Q2 por menos de um décimo de segundo e ainda estava irritado ao falar com a mídia após sua eliminação.

"Bem, não me importa se eu estava rápido. Se no Q1 você chega e tem um cara no meio da pista que acaba com sua classificação, isso significa que seu fim de semana está destruído", disse ele. "Estou em 17º, quando deveria estar lutando pelo Q3 e pelos oito primeiros, então estou extremamente desapontado".

Carlos Sainz, Williams Foto de: James Sutton / Motorsport Images

"Eu o vi já na curva três para a quatro, fiquei surpreso por ele não ter saído do caminho ali. Eu já havia perdido um ou dois décimos com o ar sujo, mas pensei: 'tudo bem, ele está apenas fazendo um jogo de me dar o ar sujo'".

"Isso não é atrapalhar, mas ele está me dando um ar sujo de um décimo só para tentar, talvez ele estivesse no corte e tentando me dar ar sujo de propósito. E então percebi que, ao entrar na curva 5, ele não estava saindo do caminho, eu tinha que tirar o pé e ultrapassá-lo por dentro da seis. Como se fosse uma corrida, obviamente isso me deixou com um ângulo ruim para a sexta e a sétima [curvas]".

"Perdi mais dois ou três décimos ali, ou seja, três ou quatro décimos apenas naquela volta, que, de qualquer forma, é uma volta que está a 0s020 do Q2. Essa era a margem que tínhamos hoje. Então, honestamente, é muito frustrante".

Ao ser questionado sobre o que poderia conseguir na corrida se estivesse largando tão atrás, Sainz deu uma resposta otimista: "Não me importo com o dia de amanhã agora, meu cérebro está pensando em como estou desapontado com o resultado de hoje, porque eu estava a 0s020 do Q2 e fui atrapalhado. Basicamente, tive que fazer uma linha de pista molhada na curva".

"Honestamente, não me importo agora, fomos rápidos durante todo o fim de semana, fomos rápidos na simulação de corrida, mas ainda não estamos onde queremos estar".

Após o fim da classificação, Hadjar voltou a defender que houve um erro de comunicação, tendo sido avisado pelo rádio que Sainz não estava mais em volta rápida.

"Eu nunca atrapalho ninguém, nem em treinos... Sabe, me disseram que Carlos havia abortado sua volta, e, na verdade, ele ainda estava acelerando. Foi uma falha total de comunicação em relação ao que haviam me dito. É uma pena, arruinei sua classificação. E, talvez, a minha também".

"Eu não me senti muito feliz com o carro hoje. Sinto que o ritmo do carro ainda é bom, mas esse fim de semana, foi bem mais difícil de fazer uma volta boa. Comparado a outras pistas, há trabalho a ser feito".

DRUGOVICH NA CADILLAC? Felipe foca em Le Mans, 'PROBLEMA' DE BORTOLETO, Norris: GERALDO RODRIGUES

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!