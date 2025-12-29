Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

Chefes de equipe da F1 fazem votação e elegem melhor piloto de 2025

Chefes de equipe da F1 fazem votação e elegem melhor piloto de 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
Chefes de equipe da F1 fazem votação e elegem melhor piloto de 2025
F1: Alonso exibe Aston Martin raríssima avaliada em R$ 16,3 milhões

F1: Alonso exibe Aston Martin raríssima avaliada em R$ 16,3 milhões

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Alonso exibe Aston Martin raríssima avaliada em R$ 16,3 milhões
F1: Bortoleto comenta sobre relação e conselhos de Alonso

F1: Bortoleto comenta sobre relação e conselhos de Alonso

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Bortoleto comenta sobre relação e conselhos de Alonso
F1: Sainz e Albon relembram caos que causaram no desfile de pilotos em Interlagos

F1: Sainz e Albon relembram caos que causaram no desfile de pilotos em Interlagos

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Sainz e Albon relembram caos que causaram no desfile de pilotos em Interlagos
F1: Jato de Verstappen pousa no Brasil; saiba destino do piloto

F1: Jato de Verstappen pousa no Brasil; saiba destino do piloto

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Jato de Verstappen pousa no Brasil; saiba destino do piloto
F1: Equipes pressionam FIA sobre polêmica com motor Mercedes e Red Bull; mudanças podem acontecer após seis corridas

F1: Equipes pressionam FIA sobre polêmica com motor Mercedes e Red Bull; mudanças podem acontecer após seis corridas

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Equipes pressionam FIA sobre polêmica com motor Mercedes e Red Bull; mudanças podem acontecer após seis corridas
F1: Antonelli arruma 'encrenca' em corrida de kart em Milton Keynes; entenda

F1: Antonelli arruma 'encrenca' em corrida de kart em Milton Keynes; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Antonelli arruma 'encrenca' em corrida de kart em Milton Keynes; entenda
F1: Norris confessa apoio inesperado de ex-campeão da MotoGP na briga pelo título

F1: Norris confessa apoio inesperado de ex-campeão da MotoGP na briga pelo título

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Norris confessa apoio inesperado de ex-campeão da MotoGP na briga pelo título
Fórmula 1

F1: Sainz e Albon relembram caos que causaram no desfile de pilotos em Interlagos

Dupla da Williams destacou a corrida com os carrinhos modificados como o melhor momento do ano

Lydia Mee
Editado:
Alex Albon e Carlos Sainz, Williams

Houve três desfiles de piloto diferentões em 2025: em Miami, com os carrinhos de Lego, em Austin com modelos de UTV e em São Paulo com um hot-rod modificado. Nas três ocasiões, os pilotos de Fórmula 1 se divertiram mais do que o normal.

Leia também:

No caso da corrida no Brasil, o destaque ficou para Carlos Sainz e Alexander Albon, que instalaram um verdadeiro caos no domingo pela manhã.

Cada dupla recebeu o seu próprio veículo. Enquanto um estava no volante, o outro iria na traseira, no estilo de uma picape. Quando Sainz e Albon se dirigiram ao grid e perceberam que havia um carro por equipe, eles rapidamente correram um contra o outro para o assento do piloto.

No final das contas, foi Albon quem assumiu o volante antes de acelerar na reta de largada/chegada, apenas para perceber que não era tão rápido quanto gostariam. Os pilotos destacaram esse desfile como a melhor memória de 2025.

"Ainda na pista, mas fora dela. Era o Brasil [parada dos pilotos]", disse Albon durante o podcast da Williams Team Torque.

Sainz acrescentou: "Definitivamente, foi onde mais rimos. Ficamos cinco minutos rindo sem parar. Como se não conseguíssemos falar por cinco minutos".

Albon e seu companheiro de equipe espanhol viram um atalho da Curva 4 para a Curva 12 e aproveitaram ao máximo a oportunidade. Eles terminaram em terceiro lugar, atrás dos carros da Alpine e da Ferrari.

 

"Quando soubemos que nosso carro não era rápido, tivemos a intuição de como vencer", continuou Albon, antes que Sainz acrescentasse: "No momento em que tomamos a decisão de dizer que iríamos fazer um atalho nesta pista. Em vez de 13 curvas, vamos fazer cinco curvas e vamos cortar caminho por onde for preciso para chegar ao P1 no final da volta. Gostei muito disso".

"Desde o momento em que tomamos essa decisão até o momento em que chegamos à linha de chegada, deve ter havido três ou quatro minutos em que não conseguíamos parar de rir".

MELHORES DO ANO! Norris? Verstappen? Quem mandou BEM na F1 em 2025? | PODCAST MOTORSPORT.COM

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Jato de Verstappen pousa no Brasil; saiba destino do piloto
Próximo artigo F1: Bortoleto comenta sobre relação e conselhos de Alonso

Principais comentários
Mais de
Lydia Mee
F1: Verstappen "dá o veredito" sobre som dos novos motores de 2026

F1: Verstappen "dá o veredito" sobre som dos novos motores de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Verstappen "dá o veredito" sobre som dos novos motores de 2026
F1: '2025 mostrou quem eu realmente sou', defende Verstappen

F1: '2025 mostrou quem eu realmente sou', defende Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: '2025 mostrou quem eu realmente sou', defende Verstappen
F1: Red Bull "se despede" da Honda com vídeo relembrando sucesso da parceria; veja

F1: Red Bull "se despede" da Honda com vídeo relembrando sucesso da parceria; veja

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Red Bull "se despede" da Honda com vídeo relembrando sucesso da parceria; veja
Carlos Sainz Jr.
Mais de
Carlos Sainz Jr.
F1 - Sainz se surpreende com pódio no Catar: "Não esperávamos isso de forma alguma"

F1 - Sainz se surpreende com pódio no Catar: "Não esperávamos isso de forma alguma"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Sainz se surpreende com pódio no Catar: "Não esperávamos isso de forma alguma"
F1: Apesar de boa classificação, Sainz não acredita em pódio em Las Vegas

F1: Apesar de boa classificação, Sainz não acredita em pódio em Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Apesar de boa classificação, Sainz não acredita em pódio em Las Vegas
FIA revisará punições na F1 após queixa generalizada dos pilotos; entenda

FIA revisará punições na F1 após queixa generalizada dos pilotos; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
FIA revisará punições na F1 após queixa generalizada dos pilotos; entenda
Mais de
Williams
Qual o futuro de Lambiase, engenheiro de Verstappen, na F1?

Qual o futuro de Lambiase, engenheiro de Verstappen, na F1?

Fórmula 1
Fórmula 1
Qual o futuro de Lambiase, engenheiro de Verstappen, na F1?
Qual foi a maior surpresa na F1 de 2025?

Qual foi a maior surpresa na F1 de 2025?

Fórmula 1
Fórmula 1
Qual foi a maior surpresa na F1 de 2025?
Na despedida da Renault da F1, relembre os grandes momentos da montadora na categoria

Na despedida da Renault da F1, relembre os grandes momentos da montadora na categoria

Fórmula 1
Fórmula 1
Na despedida da Renault da F1, relembre os grandes momentos da montadora na categoria

Últimas notícias

Chefes de equipe da F1 fazem votação e elegem melhor piloto de 2025

Chefes de equipe da F1 fazem votação e elegem melhor piloto de 2025

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Chefes de equipe da F1 fazem votação e elegem melhor piloto de 2025
F1: Alonso exibe Aston Martin raríssima avaliada em R$ 16,3 milhões

F1: Alonso exibe Aston Martin raríssima avaliada em R$ 16,3 milhões

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Alonso exibe Aston Martin raríssima avaliada em R$ 16,3 milhões
F1: Bortoleto comenta sobre relação e conselhos de Alonso

F1: Bortoleto comenta sobre relação e conselhos de Alonso

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Bortoleto comenta sobre relação e conselhos de Alonso
F1: Sainz e Albon relembram caos que causaram no desfile de pilotos em Interlagos

F1: Sainz e Albon relembram caos que causaram no desfile de pilotos em Interlagos

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Sainz e Albon relembram caos que causaram no desfile de pilotos em Interlagos

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros