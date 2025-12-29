F1: Sainz e Albon relembram caos que causaram no desfile de pilotos em Interlagos
Dupla da Williams destacou a corrida com os carrinhos modificados como o melhor momento do ano
Houve três desfiles de piloto diferentões em 2025: em Miami, com os carrinhos de Lego, em Austin com modelos de UTV e em São Paulo com um hot-rod modificado. Nas três ocasiões, os pilotos de Fórmula 1 se divertiram mais do que o normal.
No caso da corrida no Brasil, o destaque ficou para Carlos Sainz e Alexander Albon, que instalaram um verdadeiro caos no domingo pela manhã.
Cada dupla recebeu o seu próprio veículo. Enquanto um estava no volante, o outro iria na traseira, no estilo de uma picape. Quando Sainz e Albon se dirigiram ao grid e perceberam que havia um carro por equipe, eles rapidamente correram um contra o outro para o assento do piloto.
No final das contas, foi Albon quem assumiu o volante antes de acelerar na reta de largada/chegada, apenas para perceber que não era tão rápido quanto gostariam. Os pilotos destacaram esse desfile como a melhor memória de 2025.
"Ainda na pista, mas fora dela. Era o Brasil [parada dos pilotos]", disse Albon durante o podcast da Williams Team Torque.
Sainz acrescentou: "Definitivamente, foi onde mais rimos. Ficamos cinco minutos rindo sem parar. Como se não conseguíssemos falar por cinco minutos".
Albon e seu companheiro de equipe espanhol viram um atalho da Curva 4 para a Curva 12 e aproveitaram ao máximo a oportunidade. Eles terminaram em terceiro lugar, atrás dos carros da Alpine e da Ferrari.
"Quando soubemos que nosso carro não era rápido, tivemos a intuição de como vencer", continuou Albon, antes que Sainz acrescentasse: "No momento em que tomamos a decisão de dizer que iríamos fazer um atalho nesta pista. Em vez de 13 curvas, vamos fazer cinco curvas e vamos cortar caminho por onde for preciso para chegar ao P1 no final da volta. Gostei muito disso".
"Desde o momento em que tomamos essa decisão até o momento em que chegamos à linha de chegada, deve ter havido três ou quatro minutos em que não conseguíamos parar de rir".
