F1: Sainz e Ocon dão veredito sobre 'hierarquia' da temporada 2026

As quatro principais equipes da Fórmula 1 em 2025 -- McLaren, Mercedes, Red Bull e Ferrari -- devem dominar novamente em 2026, em meio a uma das maiores mudanças regulatórias de todos os tempos na categoria. O veredito é de Carlos Sainz, espanhol da Williams, e Esteban Ocon, francês da Haas.

A elite global do esporte a motor introduziu novas regras para chassis e motores, com aerodinâmica ativa e uma ênfase muito maior na energia elétrica, o que 'zerou a hierarquia' enquanto as equipes trabalhavam em seus conceitos – mas, até agora, tudo indica que os protagonistas voltarão ao topo.

Foi o que disseram Ocon, Sainz e também Alan Permane, chefe de equipe da Racing Bulls, após a primeira semana de testes de pré-temporada no Bahrein -- o circuito de Sakhir também recebe a segunda semana de atividades, iniciada nesta quarta-feira.

“Parece que a diferença para as equipes de ponta, as quatro equipes que lideraram no ano passado, aumentou”, comentou Sainz em um vídeo postado pela Williams nas redes sociais, “e vai ser necessário muito trabalho árduo nos próximos meses, nas próximas corridas, entrando na primeira parte da temporada, para tentar recuperar essa diferença”.

Carlos Sainz, Williams Foto: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Enquanto isso, quando questionado se equipes como Ferrari, Red Bull e Mercedes iriam dominar novamente, Ocon respondeu: “Eu gostaria de responder outra coisa para você. Mas, no momento, as quatro primeiras posições estão bem definidas. No ano passado, as dez primeiras posições ficaram dentro de três ou quatro décimos em algumas corridas, agora acho que as oito primeiras posições estão dentro de três ou quatro décimos, mas depois disso, acho que a diferença é de segundos.

"Não estou dizendo que isso vai permanecer assim até Melbourne (abertura da temporada), porque, obviamente, vimos muitas equipes trazendo atualizações para seus carros, de um dia de teste para outro. Vimos a Audi dar um grande salto em desempenho com sua nova carroceria e outras coisas, talvez algo mais. Mas, sim, no momento, o meio do pelotão está muito mais distante em comparação com o ano passado.”

Na semana passada, no Bahrein, a Mercedes estabeleceu o tempo mais rápido geral com 1min33s669 do italiano Andrea Kimi Antonelli, enquanto a Red Bull foi a mais lenta das quatro equipes principais, com o holandês tetracampeão mundial Max Verstappen completando sua 'volta voadora' em 1min34s798 – mas isso foi no primeiro dia, de modo que há uma provável margem para melhorias na equipe taurina.

A melhor equipe do meio do pelotão foi a Haas, com o britânico Oliver Bearman na marca de 1min35s394, seguido pelo companheiro Ocon. A Alpine foi a única outra equipe na faixa de 1min35s, graças ao argentino Franco Colapinto.

Tempos mais rápidos do Teste 1 do Bahrein por equipe

P PILOTO EQUIPE Tempo (dia) 1 Antonelli Mercedes 1'33"669 (D3) 2 Hamilton Ferrari 1'34"209 (D3) 3 Piastri McLaren 1'34"549 (D3) 4 Verstappen Red Bull 1'34"798 (D1) 5 Bearman Haas 1'35"394 (D2) 6 Colapinto Alpine 1'35"806 (D3) 7 Hulkenberg Audi 1'36"291 (D3) 8 Albon Williams 1'36"793 (D3) 9 Lawson Racing Bulls 1'36"808 (D3) 10 Bottas Cadillac 1'36"824 (D2) 11 Stroll Aston Martin 1'38"165 (D3)

Mas não se trata apenas do ritmo em uma volta, explicou Permane. “Vimos alguns dos grandes nomes percorrerem algumas distâncias de corrida em que você sabe aproximadamente qual é o combustível inicial e o combustível final, e podemos ver que eles são muito rápidos”, disse o chefe da Racing Bulls.

“Mas não acho que isso seja uma surpresa. Sempre que há uma grande mudança nos regulamentos, as equipes de ponta se distanciam e as equipes menores ficam para trás. Acho que ninguém deveria se surpreender com isso", seguiu o britânico.

Esteban Ocon, Haas F1 Team Foto: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

De acordo com o chefe da Racing Bulls, o que tornou as corridas tão disputadas até 2025 foram as regulamentações estáveis, o teto de custos e as restrições aos testes aerodinâmicos – concedendo mais tempo no túnel de vento e simulações CFD (túnel de vento virtual) às equipes mais mal colocadas no campeonato de construtores. “Isso ajuda as equipes menores a alcançarem as maiores”, acrescentou Permane.

Ainda assim, as equipes de ponta estão prevalecendo, o que se deve ao fato de terem melhores ferramentas e engenheiros, segundo ele: “Você ainda tem os melhores aerodinamicistas que querem trabalhar nas equipes de ponta".

Questionado sobre o motivo, o britânico respondeu: “Por que o melhor jogador de futebol quer jogar no melhor time de futebol? É a mesma coisa. As pessoas querem vencer. Somos todos muito, muito competitivos. E desde os pilotos até toda a organização, todos são competitivos e querem ter um bom desempenho. E acho que isso é natural".

“Isso não é para menosprezar nenhuma equipe. Mas acho natural que os engenheiros mais bem-sucedidos gravitem em torno das equipes mais bem-sucedidas – e isso distorce as coisas", continuou o engenheiro.

“Também é um pouco histórico, eu imagino. Porque, por muitos anos, corremos sem limites de orçamento. E a diferença entre os [times] era provavelmente – certamente – na casa das dezenas de milhões, se não centenas de milhões, que as pessoas gastavam, entre os melhores e os piores. E isso permite que você desenvolva mais infraestrutura e ferramentas que ainda são usadas hoje", ponderou ele.

“Esperamos que os regulamentos permaneçam estáveis e veremos isso de perto. O que queremos mais do que tudo, ou o que eu quero mais do que tudo, e sei que vocês querem mais do que tudo, são corridas acirradas. Não queremos que uma equipe, uma montadora ou um piloto domine tudo. Queremos ter boas corridas. Queremos chegar na sexta-feira sem saber quem vai ganhar no domingo. E acho que esse é o objetivo de todos", completou ele.

