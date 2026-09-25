F1: Sainz e Pérez são punidos para o grid no GP do Azerbaijão

Carlos Sainz, da Williams, e Sergio Pérez, da Cadillac, foram punidos pelos comissários da FIA por dois incidentes distintos ocorridos durante a classificação para o GP do Azerbaijão de Fórmula 1. As penalidades alteraram a ordem oficial de largada para a corrida no circuito de rua de Baku.

Sainz recebeu uma punição de cinco posições no grid por não ter desacelerado o suficiente em um trecho sob bandeira amarela. O piloto espanhol, que havia garantido o nono tempo no Q3, perderá posições e iniciará a prova no Azerbaijão a partir do 14º lugar.

Já Pérez foi penalizado por trafegar em velocidade excessivamente reduzida na pista, atrapalhando a tentativa de volta rápida de Oscar Piastri.

O mexicano da Cadillac, que havia registrado o 20º tempo da sessão, manterá sua posição de largada devido às penalidades aplicadas à dupla da Aston Martin, Lance Stroll e Fernando Alonso, que excederam a cota de componentes da unidade de potência e cairão para o fundo do grid.

Diante das sanções distribuídas pela direção de prova, o maior beneficiado foi Valtteri Bottas. O finlandês, que havia encerrado a classificação em 22º e último lugar, ganhará três posições e passará a largar no 19º posto em Baku.

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