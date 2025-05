F1 - Sainz: "Elemento loteria" de Mônaco será maior do que nunca

Carlos Sainz acredita que a "loteria" do GP de Mônaco de Fórmula 1 será ainda maior neste fim de semana, após a introdução de duas paradas obrigatórias na corrida do Principado.

Em uma tentativa de apimentar a corrida nas ruas estreitas e sinuosas de Monte Carlo, o Conselho Mundial de Esporte Motorizado da FIA confirmou, em fevereiro, que cada piloto deve fazer um mínimo de dois pitstops durante a corrida.

Ultimamente, a F1 tem tido dificuldades para entregar entretenimento em Mônaco, em grande parte devido ao tamanho dos carros atuais, enquanto as estratégias de uma parada são muito comuns, com a posição de largada na pista como rei.

A situação chegou ao ápice no ano passado, quando uma bandeira vermelha antecipada permitiu que os pilotos trocassem os compostos dos pneus antes do reinício, com apenas seis pilotos visitando os boxes durante a corrida.

Ainda não se sabe até que ponto a mudança será bem-sucedida, com algumas sugestões de que os carros que se classificam mais atrás poderiam fazer dois pit-stops logo no início e depois correr até o final com o composto duro.

Sainz acredita que isso acrescentará mais uma incógnita em potencial, mas também deu motivos para desconfiar que as ordens de equipe também serão ajustadas como resultado.

"Há um elemento de loteria que Mônaco sempre pode oferecer. Acho que, neste ano, esse elemento será um pouco maior, devido às duas paradas em vez de uma parada", disse o piloto da Williams.

"Acho que todo mundo que não vai largar na pole está recebendo bem as duas paradas. Só o cara que vai largar na pole vai ficar um pouco chateado com o fato de que o ano em que ele largará na pole é o ano em que é obrigatório fazer duas paradas, e muitas incógnitas podem acontecer".

"Estou apenas um pouco preocupado com o fato de as equipes estarem brincando demais com o ritmo para ajudar os outros companheiros de equipe. Espero que não haja muitos truques com isso."

Enquanto isso, Nico Hulkenberg, da Sauber, acha que a mudança ainda não alterará o fato de que a posição na pista é vital - independentemente de quantas vezes um piloto é forçado a ir para o box.

"É difícil dizer e prever", disse ele quando perguntado se um piloto de meio de grid poderia ter sorte.

"Pode ser. Mas acho que tudo depende de onde você começa, da sua posição na pista no momento, do tempo das coisas. Mas, sem dúvida, isso acrescenta outra variabilidade à corrida que pode ser favorável ou desfavorável a você, eu acho".

