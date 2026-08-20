F1: Sainz explica motivos para continuar com a Williams em 2027

Mesmo com fortes críticas de Carlos Sainz em relação à Williams em 2026, o espanhol assinou um novo contrato plurianual com a equipe britânica. Antes do GP da Holanda de Fórmula 1, o piloto de 32 anos revelou o que o convenceu para ficar no time de Grove, mesmo em crise.

Publicamente inconformado com a situação da Williams em 2026, Sainz chegou a ser considerado na Audi em rumores do paddock. No entanto, na quarta-feira (19), a renovação do contrato foi anunciada.

Na quinta-feira de mídia da etapa de Zandvoort, Sainz admitiu que ele e a equipe passaram a primeira metade da temporada 2026 buscando respostas pela série de problemas no FW48.

"Acho que passei os últimos meses tentando entender, junto com a equipe, o que aconteceu para que chegássemos à situação em que nos encontramos hoje, o que obviamente é uma decepção para todos os envolvidos neste projeto — um projeto que provavelmente sofreu um atraso em termos do tempo que levaremos para voltar ao topo".

"[Passamos os meses] tentando entender isso e tentando ver o que está acontecendo nos bastidores para garantir que isso não se repita, e quais são os planos de médio a longo prazo da equipe para se tornar uma equipe de ponta algum dia".

Carlos Sainz, Williams Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

No entanto, o espanhol destacou que tais planos futuros da Williams são o motivo para sua permanência na equipe de Grove.

"Acho que os planos de médio a longo prazo ainda são o que me dão esperança e confiança de que podemos ser competitivos no futuro próximo. O que foi extremamente importante para mim é, obviamente, entender o que causou esse ano difícil e o que estamos fazendo para que isso não se repita no ano que vem".

"Acho que algo extremamente importante é, como equipe, como todos os envolvidos neste projeto, garantir que consigamos dar a volta por cima já no ano que vem e que voltemos a mostrar um impulso positivo ao entrar no próximo ano".

Quando questionado se precisou ser convencido a ficar na equipe britânica, o piloto de 32 anos afirmou que não, "porque não acho que faça parte do meu caráter abandonar o barco quando a situação está no seu pior".

"Acho que já disse a todos, há dois anos, o quanto estou comprometido com este projeto, o quanto estava animado com ele, e na primeira vez que surge um obstáculo no caminho, um grande obstáculo, provavelmente maior do que qualquer um poderia ter imaginado depois dos pódios do ano passado".

"Não acho que faça parte de mim, da minha maneira de ser, da minha personalidade, abandonar o barco na primeira oportunidade possível.

Carlos Sainz, Williams Foto de: Pauline Ballet / LAT Images via Getty Images

Carlos também afirmou que sempre desejou ficar na Williams: "No fundo, sempre quis renovar, mas estava receoso sobre a necessidade de garantir que isso não se repita".

"Obviamente, tive que conversar com todo mundo para entender onde estamos, para onde planejamos ir e como isso afetou nossos planos".

Sobre as opções na F1, Sainz disse que não considerou outras equipes com muita seriedade.

"Não cheguei a considerá-las a fundo porque, como já disse, minha principal prioridade sempre foi a Williams e, como mencionei, meu foco principal, depois de perceber a grande mudança, é, acima de tudo, entender por que isso está acontecendo".

"Quero ficar aqui a longo prazo; como posso sair dessa situação com esse time? Como podemos sair disso juntos o mais rápido possível?", concluiu.

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