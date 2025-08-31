Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Holanda

F1 - Sainz faz 'alerta' sobre Lawson e aponta hipocrisia da FIA após GP da Holanda

Piloto espanhol se envolveu em um incidente com o representante da Racing Bulls e acabou penalizado em 10s

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Publicado:

O GP da Holanda de Fórmula 1 não foi nada fácil para o espanhol Carlos Sainz. O piloto da Williams se envolveu em um toque com Liam Lawson e, após a bandeira quadriculada, mandou um recado para o representante da Racing Bulls e também para a Federação Internacional de Automobilismo (FIA). 

Leia também:

A colisão entre Lawson e Sainz aconteceu durante a relargada da prova, antes da 30ª volta, após Lewis Hamilton bater sozinho na curva 3 e ocasionar a entrada do safety car. A situação foi investigada pela FIA e o órgão concluiu que o espanhol foi o culpado pelo incidente. Com isso, o piloto da Williams foi punido em 10s e dois pontos na superlicença. 

Na decisão, a FIA alegou que "o carro 55 estava tentando ultrapassar o carro 30 por fora na Curva 1. O eixo dianteiro do carro 55 não estava à frente do eixo dianteiro do carro 30 no ápice da Curva 1. O carro 55 tentou permanecer por fora do carro 30 e ocorreu uma colisão. Consideramos que o carro 30 tinha o direito à curva e, portanto, o carro 55 foi totalmente ou predominantemente responsável pela colisão".

 

Pelo rádio, ainda no decorrer da corrida, Sainz mostrou total indignação ao ser informado que teria que pagar uma punição de 10s pelo incidente.

"ENGENHEIRO: Nós temos uma penalização de 10s que vamos pagar no pit stop
SAINZ: Quem? Quem tem uma punição? Eu?
ENGENHEIRO: Você tem
SAINZ: Você está brincando? Você está brincando, quero dizer, é a coisa mais ridícula que eu já ouvi na minha vida."

Após a bandeira quadriculada, Carlos Sainz foi questionado à respeito do incidente e deixou claro toda sua insatisfação com a atitude de Liam Lawson. 

“Antes de tudo, o incidente, eu acho que é bastante claro. Não sei quantos exemplos já vimos na Curva 1 em Zandvoort de dois carros lado a lado sem contato. É uma curva que permite que dois carros disputem posição sem realmente precisar ter qualquer contato desnecessário", enfatizou. 

“Mas com o Liam, sempre parece ser muito difícil que isso aconteça. Ele sempre parece preferir ter um pouco de contato e arriscar um abandono ou um furo no pneu, como aconteceu, do que simplesmente aceitar dois carros lado a lado. Espero que isso venha com mais experiência, porque ele sabe que está colocando muitos pontos em risco por uma manobra desnecessária como a que fez. Mas, além disso, ainda levar uma punição de 10 segundos por isso… eu acho que é uma completa piada.”

Em entrevista à F1 TV, o espanhol foi ainda mais categórico ao destacar a 'hipocrisia' por parte da Federação Internacional de Automobilismo.  

“Estou planejando ir falar com os dois (Liam e os comissários). […] A parte mais confusa é que a FIA sempre diz que as portas estão abertas para ir falar com os comissários. Acabei de receber uma mensagem dizendo que eles preferem não falar comigo agora.”

HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI

Ouça a versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

Isa Fernandes Fórmula 1
Isa Fernandes
