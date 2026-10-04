F1 - Sainz lamenta batida de Bortoleto na Malásia: “Ele foi um pouco otimista, mas tudo bem”

Carlos Sainz saiu do caótico GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1 frustrado. O espanhol chegou a ficar em sexto lugar depois de acertar na escolha dos pneus intermediários e administrar perfeitamente as primeiras voltas na pista molhada, mas uma batida de Gabriel Bortoleto na relargada destruiu suas chances de um bom resultado. A partir daí, entre o tráfego e duas paradas ruins da Williams, ele só conseguiu terminar em 17º.

“Estávamos tendo um fim de semana muito bom até a batida com Bortoleto, que arruinou a corrida”, resumiu Sainz.

Até aquele momento, havia motivos para acreditar em um resultado muito melhor. O espanhol havia conquistado no sábado uma classificação que ele mesmo classificou como “uma das minhas melhores qualificações do ano, se não a melhor” e, quando a chuva chegou no domingo, a Williams acertou mais uma vez.

Sainz largou com pneus intermediários enquanto outros apostaram nos pneus de pista seca e chegou a ocupar a sexta posição. A corrida parecia ter aberto uma janela inesperada para ele disputar pontos.

“Achei que fosse possível marcar pontos. Não estávamos com um ritmo ruim, tínhamos feito todas as escolhas certas e tudo estava indo bem”, explicou.

Mas, na relargada, Bortoleto apareceu. O brasileiro tentou ganhar terreno em um momento especialmente delicado, acabou tocando no carro da Williams na curva 2 e obrigou Sainz a esperar praticamente até que todo o pelotão passasse antes de poder continuar.

“O Gabi foi um pouco otimista. Ele já veio me pedir desculpas, então não dá para fazer nada contra ele. São coisas que acontecem nas corridas, mas isso me custou a chance de marcar pontos”, relatou.

Sainz foi ainda mais claro posteriormente: “Bortoleto pecou um pouco por otimismo e impaciência, porque era uma parte da corrida em que nós dois estávamos na zona de pontuação e a única coisa a fazer era manter a condução limpa e seguir em frente enquanto os outros sofriam”.

No entanto, o espanhol evitou atribuir toda a responsabilidade pelo seu resultado ao incidente. Ele até admitiu que, vendo como a corrida evoluiu depois, terminar entre os 10 primeiros também não estava garantido.

“Teríamos marcado pontos? Provavelmente não, porque depois tivemos duas paradas nos boxes péssimas, uma má execução da corrida e um ritmo que, embora fosse bom em relação ao Alex, não era totalmente bom em relação aos outros carros”.

Sainz, por outro lado, saiu satisfeito com seu próprio desempenho: “Fiz uma largada muito boa, tanto na pista molhada quanto na seca, e mudei para pneus de pista seca com uma boa execução. Portanto, em nível pessoal, foi um bom fim de semana que, por fatores externos, talvez tenha escapado um pouco das nossas mãos”.

E apesar de a Williams ter mostrado, em alguns momentos, um ritmo surpreendente, Sainz moderou as expectativas.

"Também não é como se tivéssemos um carro capaz de somar pontos ou de fazer muito mais aqui na Malásia. Não foi o nosso dia e, como equipe, também não fizemos as coisas direito depois”, concluiu.

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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