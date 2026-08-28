F1 - Sainz nega interesse na Audi: “Nunca pensei em sair da Williams”

Agora com um novo contrato plurianual com a Williams, Carlos Sainz, em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, afirmou que nunca pensou em deixar a Williams, mesmo com rumores e falas sugerindo um possível interesse na Audi para temporada 2027 da Fórmula 1.

A Williams enfrenta um 2026 difícil até o momento. O FW48 vem perdendo terreno na classificação e não conseguiu marcar nenhum ponto nas últimas seis etapas. Isso levou o chefe de equipe, James Vowles, a temer que talvez não consiga manter sua dupla atual.

Sainz, quando perdeu sua vaga na Ferrari, antes da temporada 2025, havia entrado em negociações tanto com a Williams quanto com a futura equipe da Audi (na época Sauber) antes de optar pelo time britânico.

Dois anos depois, rumores associaram o espanhol a uma possível transferência para Audi em 2027, embora não houvesse nenhuma vaga óbvia em Hinwil, e o espanhol disse ao Motorsport.com que não considerou seriamente tal caminho na carreira.

“Não, foram apenas os rumores de sempre no paddock”, afirmou o espanhol. “Posso confirmar que, este ano, nunca considerei seriamente a possibilidade de ir para outro lugar".

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Carlos Sainz, Williams Foto: Clive Mason / Getty Images

Ao contrário do companheiro de equipe Alex Albon, que se comprometeu com a Williams apenas para 2027, Sainz assinou um “contrato plurianual”, sugerindo um acordo que se estende pelo menos até 2028 – embora essa expressão seja comumente usada para se referir a meras opções contratuais para os anos seguintes.

Sainz foi, portanto, questionado se o novo acordo significava que ele estava fora do alcance das equipes de ponta, e sua resposta foi evasiva.

“O processo normal é que, antes de assinar um contrato, você sempre avalia a situação como um todo”, apontou. “Mas quando colocamos tudo na mesa, surgiu outro aspecto que é muito importante para mim: nunca gostei de deixar uma equipe quando ela está passando por um período difícil".

“Não é do meu caráter ir para outro lugar se a situação piorou desde que entrei para a equipe. Quando me comprometi com o projeto da Williams, sabia que poderia haver momentos difíceis e, embora o que estamos passando agora seja particularmente difícil, estou pronto para aceitá-lo".

“Ninguém na equipe está satisfeito com a situação atual, e todos nós estamos nos empenhando para mudá-la o mais rápido possível. Mas, como eu disse, não faz parte da minha natureza abandonar o barco quando as coisas ficam difíceis".

McLaren PASSOU FERRARI e PEITA MERCEDES? Hamilton ensaia CRISE interna, BORTOLETO, 'causos' de MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo