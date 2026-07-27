F1 - Sainz retruca Piastri sobre incidente na Hungria e alfineta Williams: "Nunca levei duas voltas"
Espanhol batalhava com Fernando Alonso pela 14ª posição quando acabou tocando o então líder Oscar Piastri; australiano culpou piloto do time de Grove
Carlos Sainz e Oscar Piastri protagonizaram um dos principais lances do GP da Hungria de Fórmula 1 após o espanhol, enquanto ocupava a 15ª posição, atrapalhar o titular da McLaren na pista, então líder da prova. Piastri chegou a compartilhar sua raiva pelo rádio e culpabilizou fortemente Sainz, porém, de acordo com o piloto da Williams, a situação foi mais complicada do que pareceu.
Sainz brigava com Fernando Alonso pela 14ª colocação entre as curvas um e três quando Piastri, na liderança, chegou, dando uma volta nos dois espanhóis. Ao tentar passar por eles, a parte dianteira da McLaren foi tocada pelo piloto da Williams, perdendo segundos preciosos. Brigando contra o próprio companheiro de equipe para manter a ponta, Piastri acredita que "sem ter sido atingido, ainda estaria à frente do Lando".
Logo após o acidente, o australiano chamou Sainz de "idiota" pelo rádio e, depois da corrida, a qual abandonou na volta 56 por causa de um problema na caixa de câmbio, disse que "quando Lando saiu à frente [na parada de box], eu sabia que não tinha ritmo para atacá-lo, então sabia que as chances de vencer a corrida tinham acabado ali. Fiquei puto da vida por ter perdido a liderança. Mas isso não foi culpa da equipe, foi culpa do Carlos".
Porém, ao saber das críticas e do 'dedo apontado' contra si por Piastri, Sainz se defendeu, assinalando alguns fatores atenuantes a seu favor neste caso. O espanhol citou o problema no sistema de bandeiras azuis, o qual não funcionou no volante de seu carro, e disse não ter visto o australiano se aproximar, pois estava duelando com Alonso.
"Não tínhamos as luzes azuis no volante que normalmente, quando estamos envolvidos em duelos como aquele, nos ajudam a perceber se estamos prestes a levar uma volta. Eu não tinha nenhuma ideia de que estava prestes a levar uma volta e estava no meio de uma bela batalha com Fernando. Não esperava que Oscar estivesse ali", falou.
"Mesmo que eu o esperasse, ele estava no meu ponto cego, era impossível evitá-lo. Provavelmente uma melhor comunicação teria ajudado, mas são situações de corrida, que às vezes acontecem. Lamento pelo Oscar, mas acho que tenho uma justificativa muito válida para o que aconteceu. Talvez ele também pudesse ter sido um pouco mais prudente, já que estava lutando pelo pódio, se posicionando de um jeito um pouco mais cauteloso e considerando os problemas que tivemos com as bandeiras", continuou.
"Dito isto, está tudo bem. Aceitei os cinco segundos de penalização, não muda muito quando estou lutando pelo décimo oitavo lugar", admitiu, lançando ainda uma farpa à Williams.
"Sei que hoje havia algo que não funcionava no sistema e foi um dia muito difícil de gerir no que diz respeito às bandeiras azuis. Mas é igualmente verdade que temos de ser mais rápidos para evitar virarmos retardatários. Eu nunca tinha levado duas voltas na mesma corrida, por isso é uma situação realmente negativa", concluiu.
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