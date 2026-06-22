A participação de Max Verstappen nas 24 Horas de Nurburgring gerou interesse de outros pilotos da Fórmula 1 em correrem em outras provas para além do campeonato mundial. No entanto, Carlos Sainz, da Williams, revelou um aspecto 'particular' que permite o holandês da Red Bull se aventurar em categorias diferentes, ao contrário dos outros competidores.

Em entrevista ao jornal catalão Mundo Deportivo, Sainz foi questionado de quem, entre seus colegas de paddock, ganharia uma corrida de kart. O espanhol da Williams prontamente respondeu que seria ele.

A reportagem também questionou o fato dos pilotos da F1 não participarem mais de corridas 'amistosas', como acontecia no passado. Sainz atribuiu isso ao calendário apertado e às obrigações contratuais relacionadas a eventos e outros compromissos com a mídia e patrocinadores das equipes.

"Acho que num campeonato de 24 corridas, com todo o marketing e entrevistas que fazemos, isso é impossível. Nenhum piloto conseguiria".

No entanto, ele aponta para apenas um que conseguiria tal flexibilidade de datas, por questões envolvendo o contrato: Verstappen.

"Bem... o Max [Verstappen] seria o único, porque é o único que não faz ações de marketing nem entrevistas, já que isso está previsto em seus contratos".

"Ele pode se dar a esse luxo, e a Red Bull aceita. Todos os demais não temos tempo, nem disponibilidade, para dedicar toda a energia a uma corrida como essa", concluiu Sainz.

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