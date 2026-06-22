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Espanhol justificou os motivos para o tetracampeão mundial ter corrido em outras provas como nas 24 Horas de Nurburgring

Redação Motorsport.com
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Marco Canoniero / LightRocket via Getty Images

A participação de Max Verstappen nas 24 Horas de Nurburgring gerou interesse de outros pilotos da Fórmula 1 em correrem em outras provas para além do campeonato mundial. No entanto, Carlos Sainz, da Williams, revelou um aspecto 'particular' que permite o holandês da Red Bull se aventurar em categorias diferentes, ao contrário dos outros competidores.

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Em entrevista ao jornal catalão Mundo Deportivo, Sainz foi questionado de quem, entre seus colegas de paddock, ganharia uma corrida de kart. O espanhol da Williams prontamente respondeu que seria ele.

A reportagem também questionou o fato dos pilotos da F1 não participarem mais de corridas 'amistosas', como acontecia no passado. Sainz atribuiu isso ao calendário apertado e às obrigações contratuais relacionadas a eventos e outros compromissos com a mídia e patrocinadores das equipes.

"Acho que num campeonato de 24 corridas, com todo o marketing e entrevistas que fazemos, isso é impossível. Nenhum piloto conseguiria".

No entanto, ele aponta para apenas um que conseguiria tal flexibilidade de datas, por questões envolvendo o contrato: Verstappen.

"Bem... o Max [Verstappen] seria o único, porque é o único que não faz ações de marketing nem entrevistas, já que isso está previsto em seus contratos".

"Ele pode se dar a esse luxo, e a Red Bull aceita. Todos os demais não temos tempo, nem disponibilidade, para dedicar toda a energia a uma corrida como essa", concluiu Sainz.

Como a VITÓRIA de HAMILTON impacta Leclerc na Ferrari? KIMI x RUSSELL, Bortoleto e + | FELIPE MOTTA

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