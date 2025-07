Quando Carlos Sainz foi informado por um amigo, no final de janeiro de 2024, que a Ferrari não renovaria o contrato e que assinaria com Lewis Hamilton para a próxima temporada da Fórmula 1, a surpresa foi enorme: "Fiquei completamente chocado. Achei que ficaria na Ferrari e, de repente, Lewis me substitui. O que devo fazer agora? Nunca esperei que isso acontecesse", diz o piloto de 30 anos hoje, um ano e meio depois, relembrando o que provavelmente foi uma das temporadas mais difíceis de sua vida.

O contrato de Sainz com a Ferrari terminou no final de 2024 e já havia especulações durante 2023 sobre quando ele seria prorrogado. Charles Leclerc estava vinculado à equipe por um longo prazo e a maioria dos observadores presumiu que Sainz também ficaria. A Ferrari já havia demonstrado interesse em Hamilton há alguns anos, mas o fato de que ele realmente assinaria contrato para a temporada de 2025 não estava no radar de ninguém. Especialmente porque a suposição geral era de que Hamilton estaria vinculado à Mercedes.

Em entrevista ao The High Performance Podcast, Sainz relembra: "Eu estava no meio da preparação para a temporada de 2024 e esperava que a Ferrari fosse um carro competitivo. Obviamente, tinha feito tudo o que podia em dezembro e janeiro para me preparar para aquela temporada".

"As negociações do contrato com a Ferrari ficaram um pouco paradas de uma forma estranha, embora estivéssemos conversando sobre uma extensão do contrato desde outubro. Eles continuavam adiando a data de assinatura e de chegar a um acordo, mas nunca tive um pressentimento ruim sobre isso e nunca pensei que não aconteceria, porque todos os comentários que recebi foram: 'Estamos definitivamente indo em frente. É só uma questão de finalizar os detalhes comerciais e duas ou três coisas em seu futuro contrato em algumas horas. Mas será um contrato simples e faremos isso muito rapidamente'", revelou.

A ligação da Ferrari chegou no final de janeiro e Sainz revela que levou "uma boa semana" para digerir o choque. Na pista, reagiu de forma desafiadora à notícia - com provavelmente os melhores resultados que já havia apresentado até aquele momento: terceiro na abertura da temporada no Bahrein, vencedor na Austrália, terceiro no Japão. Ele não pôde participar do GP da Arábia Saudita devido a uma apendicite.

Sainz estava agora no meio da busca por uma nova equipe. Uma das opções óbvias era a Mercedes, pois o chefe da equipe, Toto Wolff, tinha acabado de perder Hamilton para a Ferrari. No entanto, Sainz acredita que "não foi bem assim" que ele esteve perto de mudar para lá: "É claro que conversamos com Toto na época e eu certamente era uma possibilidade que eles consideravam. Quão seriamente? Posso perguntar a Toto. Mas acho que ele está muito feliz com Kimi."

A Mercedes acabou decidindo contra a opção de Sainz e a favor da opção de risco, com o jovem Andrea Kimi Antonelli, o que deixou a Red Bull como uma opção entre as principais equipes. Sainz já havia pilotado ao lado de Max Verstappen na Toro Rosso em 2015/16 - uma dupla que nem sempre foi livre de atritos na percepção do público. Segundo consta, isso também se deve ao fato de que não apenas os filhos (Carlos Jr. e Max) competiram entre si, mas também os pais (Carlos e Jos).

Sainz disse: "Me dou muito bem com Max, as pessoas não percebem isso de fora. Tivemos uma rivalidade em nosso primeiro ano na F1 na Toro Rosso, mas era uma rivalidade relativamente saudável no que diz respeito a ele e a mim e à forma como abordávamos as corridas naquela época. E hoje nos damos muito bem. Portanto, se esse for o motivo, não entendo por que eles não me querem ao lado de Max. Porque acho que, na verdade, seríamos uma equipe muito forte na Fórmula 1."

O motivo pelo qual Sainz nunca foi realmente um assunto concreto na Red Bull ainda não está documentado. Também pode ter sido porque a equipe estava preocupada com disputas internas. É bem sabido que Helmut Marko e Carlos Sainz pai têm um bom relacionamento. E, no entanto, uma nova edição da dupla de pilotos da Toro Rosso de 2015/16 aparentemente não foi um problema.

No meio tempo, tudo apontava para a Audi

Uma declaração que sugere as entrelinhas: já que a chance de pilotar para a Red Bull em 2025 nunca existiu seriamente para Sainz, sua gerência mudou o foco. No início da temporada de 2024, tudo apontava para uma mudança para a Audi. As conversas com o chefe da equipe Sauber, Andreas Seidl, estavam em estágio avançado e um anúncio oficial no GP da casa de Sainz, em Barcelona, em junho, parecia possível.

Mas Sainz tinha dúvidas. Ele queria manter todas as opções em aberto até o último momento possível, porque na época parecia improvável, mas não totalmente impossível, que uma porta pudesse se abrir na Mercedes ou na Red Bull, mas não deu em nada. No final, ele não assinou contrato com Seidl (que mais tarde foi dispensado pela Audi), mas com o chefe de equipe da Williams, James Vowles.

Vowles abordou Sainz pela primeira vez em dezembro de 2023, no final da temporada em Abu Dhabi: "Acho que você é o homem perfeito para ajudar a Williams no caminho para meus objetivos e minha missão, que é tornar a Williams competitiva novamente", Sainz relembra as palavras do chefe de equipe e enfatiza: "Isso foi dois meses antes de qualquer coisa acontecer".

Sainz suspeita que Vowles não tinha ideia de por que sua assinatura com a Ferrari foi adiada de uma semana para outra: "Ele só sabia que meu contrato estava chegando ao fim. 'Eu sei que você provavelmente vai continuar na Ferrari se tudo der certo, mas quero que saiba que estou aqui e que queremos você na Williams'. Ele tentou me convencer".

O que impressionou o espanhol foi que Vowles, nas negociações contratuais que só se intensificaram na primavera de 2024, não vendeu ilusões, mas sim disse: 'Não espere muito de 2025.' Sainz lembra que Vowles lhe contou que esperava resultados de meio de pelotão em 2025 – e vitórias, no mínimo, apenas em 2027/28. Sainz valorizou isso porque: 'Pelo menos ele me diz a verdade. É aberto e honesto e eu valorizo muito isso.'"

E foi exatamente assim que aconteceu: Sainz está atualmente em 15º lugar no Campeonato de Pilotos, com 13 pontos. Seu companheiro de equipe, Alexander Albon, é o oitavo com 46 pontos, e a Williams quinta no campeonato de construtores.

MÁRQUEZ supera problema, Pecco SOFRE! Aprilia e KTM bem. E Diogo Moreira? | SERTÕES com Raquel Stein

Ouça a versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!