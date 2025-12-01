Carlos Sainz tornou-se a grande surpresa da segunda metade da temporada 2025 da Fórmula 1, já que, após um início complicado, o espanhol conquistou seu segundo pódio com a Williams no GP do Catar (terceiro se contarmos as corridas sprint). Agora, ele próprio reconheceu que se surpreendeu com o resultado na corrida de domingo em Losail.

Depois de terminar atrás apenas de Max Verstappen e Oscar Piastri, enquanto superava Lando Norris e a dupla da Mercedes, o piloto espanhol afirmou que foi "uma das melhores corridas e também das mais inesperadas".

Sainz acrescentou: "Aqui no Catar, estar no pódio não era algo que esperávamos, largando em sétimo, também não diria que um pódio era possível, mas tivemos uma largada muito boa, ultrapassamos um carro na curva 1, outro na curva 2, outro no pit stop e depois começamos a brigar com os McLaren por esse pódio".

"Se você me dissesse que iríamos brigar com os McLaren antes do fim de semana, obviamente eles tinham uma estratégia ruim, mas precisávamos ter ritmo para manter Antonelli atrás, que ontem estava muito mais rápido que nós, mas com algumas mudanças de configuração que fizemos, de repente nosso ritmo melhorou muito e conseguimos sair do pelotão do meio e, principalmente, tentar superar a Mercedes e até um McLaren", disse ele.

Quando perguntado quando começou a acreditar no pódio, Sainz explicou que, após a primeira parada nos boxes, percebeu que tinha um bom ritmo e que a estratégia da McLaren permitiria defender a posição na pista, então tinha certeza de que iria lutar por isso.

"Percebi no segundo stint quando vi que Oscar e Lando não conseguiam nos ultrapassar facilmente, pensei: se agora eu colocar o pneu duro, faço o undercut, que foi o que fiz, e depois eles terão que me passar no último stint com um duro que certamente não degrada, acho que vai ser difícil para eles".

"Então pensei que talvez estivéssemos aqui falando de, eu achava que seria um quarto lugar com Antonelli, mais do que de segurar os McLaren atrás, mas pelo menos eles teriam que me passar na pista e quando comecei a ir muito rápido com o [composto] duro e pensei que estava [tudo] controlado e que agora eles realmente teriam que me passar na pista para conseguir esse pódio, então vamos atacar, vamos nos divertir".

"Quem diria que estaríamos lutando por esse pódio. E no final, como ultimamente, quando surge essa oportunidade de pódio, nós a agarramos, que é o mais importante".

Nas últimas voltas da corrida, Sainz temeu pela sua terceira posição no pódio devido a um problema no carro e explicou que algo quebrou repentinamente.

"Nas últimas quatro voltas, algo quebrou na parte dianteira e perdi muito aderência na frente, perdi quase meio segundo ou um segundo por volta, o que fez com que Lando chegasse no meu DRS no final. Se isso tivesse acontecido uma volta antes, Lando teria me passado", concluiu Sainz, aliviado.

