Carlos Sainz se tornou um ponto de referência para a Williams este ano, alguém que a alta administração da equipe sediada está pedindo que contribua significativamente para levar o time de volta ao topo da Fórmula 1.

Sete meses após sua despedida oficial da Ferrari, Sainz falou sobre o que poderia ter sido - e o que, no entanto, não foi - se ele tivesse recebido propostas de equipes de ponta. Uma delas, acima de tudo, a Red Bull Racing.

No final da temporada passada, a equipe que ainda estava nas mãos de Christian Horner procurava um nome para se juntar a Max Verstappen. O ciclo de Sergio Pérez em Milton Keynes havia chegado ao fim e foi Liam Lawson quem levou a melhor.

O neozelandês durou apenas dois fins de semana, sendo substituído sem muita melhora por Yuki Tsunoda. Agora, em participação no podcast High Performance, Sainz questionou por que Milton Keynes decidiu não considerá-lo.

"A única coisa que posso dizer é que me dou muito bem com Max. Isso é o que as pessoas não veem de fora", disse. "Tivemos uma rivalidade durante nosso primeiro ano na Fórmula 1 na Toro Rosso, mas era uma rivalidade relativamente saudável, por causa da maneira como corríamos. E agora estamos nos dando muito bem, então, se esse é o motivo, não entendo por que eles não iriam me quer ao lado de Max, porque acho que seríamos uma dupla muito forte na Fórmula 1".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Alex Albon, Williams Foto de: Red Bull Content Pool

Entrando em mais detalhes, Sainz fez um apanhado da situação na Red Bull: praticamente todos que estiveram ao lado de Verstappen claramente dificuldades e Lawson e Tsunoda não foram exceção.

Acho que todos estão com dificuldades sendo companheiros de Verstappen. Só posso dizer que, quando fui companheiro de equipe do Max, não tive esse momento difícil. Obviamente fiquei incrivelmente surpreso com a velocidade dele, com o fato de ele ser um piloto insano. Provavelmente ele vai se tornar um dos melhores da história — se já não for um dos melhores da história", falou o espanhol.

Há 10 anos atrás, Verstappen terminou o campeonato em 12º lugar, com 49 pontos. Ele abandonou cinco corridas e teve como melhor resultado dois P4, na Hungria e nos EUA. Sainz foi 15º, com 18 pontos. O espanhol abandonou sete provas e teve como melhor resultado um P7 nos EUA.

"Aquele primeiro ano juntos, desde então, me deu confiança para saber que posso competir contra qualquer um. Fui companheiro de equipe de Charles, Lando e Nico Hülkenberg, caras muito rápidos, provavelmente os melhores do esporte. Agora Alex, também incrivelmente rápido, e isso me faz querer competir com os melhores. Sei que posso fazer isso e sei que fui bem-sucedido no passado", disse Sainz.

"Acho que nós dois progredimos muito como pilotos. Max provavelmente evoluiu muito como piloto, mas eu também. Portanto, é impossível saber e provavelmente nunca saberemos. Tudo o que posso dizer é que, se a oportunidade tivesse surgido, eu provavelmente a teria aproveitado. Teria sido a coisa certa para minha carreira, ou como a vida teria se desenrolado daquele ponto em diante, nunca saberemos", finalizou.

