A Williams está tendo uma temporada complicada na Fórmula 1. A equipe começou o ano com um carro bem acima do peso e muito atrás do restante do pelotão, o que gerou fortes reclamações de Carlos Sainz e Alexander Albon.

No momento, o espanhol somou apenas seis pontos na tabela e abandonou duas etapas - além de diversos problemas ao longo dos treinos e classificações. Não é nenhum segredo que Sainz está incomodado com a situação da Williams e cobra uma mudança drástica na mentalidade da equipe.

Segundo informações de Joe Saward, Carlos está considerando fortemente deixar a Williams no fim da temporada. No entanto, o espanhol estaria estudando a possibilidade de assinar com a Audi para o próximo ano.

Caso essa mudança acontecesse, Sainz entraria no lugar de Nico Hulkenberg, uma vez que Gabriel Bortoleto é considerado o futuro do projeto alemão.

No GP da Grã-Bretanha, Sainz terminou apenas em 17º, um resultado bastante aquém do que foi prometido ao espanhol quando o contrato foi fechado logo após sua saída da Ferrari. Porém, o piloto admitiu que é uma pessoa "paciente" e não está se preocupando com questões de mercado, pelo menos por enquanto.

"Minha paciência não vai se esgotar porque sou paciente com essas coisas. Mas estou chateado e preocupado", admitiu em entrevista à mídia espanhola após a corrida. "Saí do carro depois de uma corrida, defendendo minha posição e olhando pelo retrovisor, com a bateria quase descarregada... e é frustrante. Eles sempre acabam te ultrapassando".

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!