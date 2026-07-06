F1: Sainz tem interesse na Audi para 2027, diz jornalista britânico
Espanhol está "chateado e preocupado" com a atual situação da Williams
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
A Williams está tendo uma temporada complicada na Fórmula 1. A equipe começou o ano com um carro bem acima do peso e muito atrás do restante do pelotão, o que gerou fortes reclamações de Carlos Sainz e Alexander Albon.
No momento, o espanhol somou apenas seis pontos na tabela e abandonou duas etapas - além de diversos problemas ao longo dos treinos e classificações. Não é nenhum segredo que Sainz está incomodado com a situação da Williams e cobra uma mudança drástica na mentalidade da equipe.
Segundo informações de Joe Saward, Carlos está considerando fortemente deixar a Williams no fim da temporada. No entanto, o espanhol estaria estudando a possibilidade de assinar com a Audi para o próximo ano.
Caso essa mudança acontecesse, Sainz entraria no lugar de Nico Hulkenberg, uma vez que Gabriel Bortoleto é considerado o futuro do projeto alemão.
No GP da Grã-Bretanha, Sainz terminou apenas em 17º, um resultado bastante aquém do que foi prometido ao espanhol quando o contrato foi fechado logo após sua saída da Ferrari. Porém, o piloto admitiu que é uma pessoa "paciente" e não está se preocupando com questões de mercado, pelo menos por enquanto.
"Minha paciência não vai se esgotar porque sou paciente com essas coisas. Mas estou chateado e preocupado", admitiu em entrevista à mídia espanhola após a corrida. "Saí do carro depois de uma corrida, defendendo minha posição e olhando pelo retrovisor, com a bateria quase descarregada... e é frustrante. Eles sempre acabam te ultrapassando".
RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA
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