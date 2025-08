Carlos Sainz chega ao GP da Hungria de Fórmula 1 com uma mistura de frustração pela falta de resultados e otimismo em relação ao futuro. O piloto da Williams tem apenas 16 pontos no campeonato, em comparação com os 54 do companheiro de equipe, Alex Albon, apesar de estar totalmente adaptado ao FW47 e, muitas vezes, ter o mesmo nível de desempenho.

No entanto, a sorte não tem estado do lado do espanhol nesta primeira metade da temporada. Budapeste, a 14ª corrida do ano e a última antes das férias de verão, parece ser uma oportunidade para quebrar essa dinâmica.

"Foi uma parte importante da temporada em que nos faltaram pontos e resultados. O pelotão intermediário estava se aproximando de nós", admitiu Sainz durante o dia de mídia em Hungaroring. "Mas acho que fomos a equipe que marcou mais pontos na faixa intermediária e espero que isso nos dê algum impulso para a segunda metade, porque é disso que precisamos".

No último fim de semana em Spa, a Williams estreou seu primeiro grande pacote de atualização do ano. Um avanço importante para uma equipe que anunciou no início da temporada que se concentraria no carro de 2026 e não introduziria grandes desenvolvimentos em 2025. O contexto mudou e essas atualizações são agora uma espécie de salvação para recuperar terreno contra rivais que evoluíram.

"A equipe inteira precisava de um impulso moral. Estávamos começando a sentir que o pelotão intermediário estava se aproximando de nós, quando no início do ano tínhamos uma boa margem", explicou. "E não eram apenas os resultados, mas também a competitividade estava ficando muito difícil. Este é um circuito difícil para nós, devemos voltar aos níveis de desempenho mais próximos da Áustria ou mesmo de Barcelona, onde sempre foi difícil para nós. Mas, com as melhorias, espero que possamos lutar por um ou dois pontos".

Sainz não esconde que sua adaptação à equipe foi rápida, mas que juntar todas as peças na corrida ainda é o calcanhar de Aquiles da temporada: "Acho que me adaptei rapidamente ao carro, o que não estamos conseguindo fazer é juntar tudo para obter bons resultados. Já estamos na 14ª corrida e parece que ainda não estamos melhorando nisso, mas vai acontecer em algum momento. Enquanto isso, não baixem a cabeça e continuem trabalhando. Tenho certeza de que o resultado está logo ali".

A meta da Williams, no entanto, continua ambiciosa: manter a quinta posição no Campeonato de Construtores, à frente de equipes com mais recursos, como Aston Martin e Alpine. "Terminar em quinto lugar seria um sucesso. Isso mostrará o progresso da equipe e a boa direção para 2026, com todas as mudanças e investimentos que estamos fazendo. É importante mostrar que existe um impulso".

A opinião de Sainz sobre a renovação de Vasseur

A renovação do contrato de Fred Vasseur com a Ferrari também foi discutida no paddock de Hungaroring. Sainz trabalhou com o francês por dois anos e falou que "nem sabia que ele precisava renovar. Do lado de fora parece mais um movimento para acabar com os rumores, porque na Ferrari sempre há muito barulho e você precisa anunciar que está continuando para que não se transforme em uma história", disse ele. "Estou feliz por Fred, tenho certeza de que ele continuará a fazer um bom trabalho".

Por fim, Sainz refletiu sobre sua mudança de equipe, um ano depois de anunciar a ida para a Williams: "Quando tomei a decisão, a Williams estava em nono lugar no Campeonato Mundial e havia menos certeza de que era a coisa certa a fazer. Agora, um ano depois, estou muito confiante em minha decisão. Vim para cá pelo potencial de 2026, 2027, 2028, não pelos resultados de 2025. Quanto mais tempo eu passar com a equipe, melhor tudo parecerá".

Apesar dos obstáculos, Sainz insiste que o caminho é o certo: "Há muitas coisas a melhorar, uma longa lista de tarefas a fazer, mas estou feliz com minha decisão. Só temos que manter a cabeça fria e, em algum momento, os resultados deste ano também nos darão impulso para 2026." O GP da Hungria será, portanto, um teste decisivo para Sainz e a Williams: tempo para transformar boas sensações em pontos antes de enfrentar uma pausa decisiva no verão.

