Nico Hulkenberg, companheiro de equipe de Gabriel Bortoleto na Sauber e que terminou em 13º lugar no GP do Bahrein de Fórmula 1, foi desclassificado da corrida porque seu carro teve um desgaste excessivo do assoalho. A escuderia suíça ainda está procurando uma explicação para o problema que resultou na punição.

Esta já é a segunda vez nesta temporada que os comissários tiveram que intervir em um caso como esse, já que Lewis Hamilton foi desclassificado do GP da China pela mesma infração.

"Aparentemente, a tábua de derrapagem estava inferior a 9 mm", explicou Beat Zehnder, diretor de operações da futura equipe Audi. "Fizemos o TL1, TL2 e TL3, medindo todas as vezes, e temos referências. Portanto, realmente não sabemos por que estamos abaixo de 9 mm".

"Talvez o fato de termos dado apenas algumas voltas no TL3 com Nico [sete no total] tenha tido um efeito, e nos faltou uma referência. Mas isso não deveria acontecer e não acontecerá novamente".

É claro que a natureza acidentada da pista de Sakhir pode ter contribuído para o desgaste excessivo do assoalho, mas esse não é um critério que uma equipe possa fingir ignorar. Portanto, a Sauber não está procurando a menor desculpa e está se declarando culpada por ter cometido um erro técnico.

"É preciso levar em conta o fato de que este é um circuito em que o carro balança muito e onde se usa muito as zebras", ressalta Zehnder. "Foi um erro de nossa parte. É claro que nunca houve a intenção de violar as regras. Imagine se tivéssemos terminado nos pontos e depois os perdêssemos?"

Já de volta ao último lugar

Gabriel Bortoleto à frente de Nico Hülkenberg no Bahrein. Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

A Sauber deve estar investigando o problema, especialmente porque ele só ocorreu em um de seus monopostos. No entanto, Bortoleto estava usando uma configuração bastante diferente da escolhida por Hulkenberg, com menos downforce aerodinâmico.

Esse é mais um problema na agenda de uma equipe que, embora tenha aproveitado ao máximo as condições chuvosas em Melbourne para marcar seis pontos, agora se encontra na última posição do campeonato de construtores com um nível de desempenho bastante preocupante.

"A classificação é crucial e depois depende do equipamento que você usa durante a corrida", diz Zehnder sobre as oportunidades disponíveis. "Estar em campo aberto faz uma enorme diferença. Hoje, você precisa de uma margem de 1,2 segundos a 1,5 segundos na frente para poder atacar. O ar sujo prejudica muito, enquanto o campo aberto é mais saudável para os pneus".

"Sabemos que precisamos encontrar dois ou três décimos rapidamente, de forma desesperada, para nos classificarmos um pouco mais alto no grid. Nico é um dos melhores pilotos de classificação com quem já trabalhei, e faz uma grande diferença começar em 13º ou 16º".

