F1: Sauber confirma que terá mais atualizações em Silverstone

Equipe em ascensão na temporada 2025 da Fórmula 1, a Sauber busca manter a trajetória de crescimento neste fim de semana em Silverstone, com o time de Hinwil confirmando a introdução de novas peças ao C45 durante o GP da Grã-Bretanha.

Após um duro início de temporada, com o carro tendo uma certa performance nas classificações, mas sem reverter o ritmo nas corridas, a Sauber viu sua sorte mudar a partir do GP da Espanha. Um pacote de atualizações introduzido em Barcelona deu ao time suíço um grande salto de performance, com Nico Hulkenberg garantindo um impressionante quinto lugar na etapa catalã.

Duas semanas depois, no Canadá, Hulk conseguiu manter o bom momento, terminando em oitavo em Montreal.

No último fim de semana, na Áustria, a Sauber trouxe mais novidades ao carro e, aliado a uma pista que casa com as características do C45, o time teve seu melhor fim de semana no ano, com Gabriel Bortoleto pela primeira vez no Q3 da classificação e na zona de pontos, enquanto Hulk fez uma bela corrida de recuperação, largando em último para terminar em nono.

Agora, a Sauber busca dar mais um passo à frente, com a equipe confirmando na prévia do GP da Grã-Bretanha que irá à Silverstone com mais novidades para o C45.

"Marcar os meus primeiros pontos na semana passada foi incrível -- um resultado que eu e a equipe trabalhamos muito desde o começo da temporada", disse Bortoleto. "Mas é apenas o começo. Agora, o foco muda para Silverstone e queremos terminar essa rodada dupla como começamos. Nós devemos manter a cabeça baixa, continuar trabalhando e continuar melhorando. Nós também levaremos novas peças, estou ansioso para me familiarizar com elas".

"É sobre dar passos pequenos -- é assim que crescemos e nos mantemos na luta no meio do grid".

Hulkenberg acredita que a Sauber ainda tenha espaço para crescer na temporada 2025 da F1, mesmo com o foco dos trabalhos gradualmente se voltando para o desenvolvimento do carro de 2026.

"Pontuar com ambos os carros na Áustria foi outra injeção de ânimo para a equipe e mostrou a todos o que podemos fazer quando tudo dá certo", disse o alemão. "Estamos avançando de forma constante, corrida a corrida, e o trabalho duro e dedicação da equipe estão começando a render na pista, o que é encorajador".

"Ainda há espaço para crescimento, mas estou confiante de que podemos seguir construindo em cima desse progresso ao longo da temporada. Mal posso esperar por Silverstone. Uma grande pista clássica com curvas espetaculares e uma atmosfera única nas arquibancadas".

