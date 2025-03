Com o sétimo lugar de Nico Hulkenberg no GP da Austrália, a Sauber já somou mais pontos do que em toda a temporada de 2024 de Fórmula 1. O questionamento que fica é: será que a equipe já esgotou todos os seus recursos para pontuar ou ainda podem lutar para ficar entre os 10 primeiros nas corridas de 2025?

A última seria obviamente a meta, embora a equipe saiba que, em circunstâncias normais, provavelmente não teria terminado entre os 10 primeiros na Austrália.

"Sem todo o caos no final, provavelmente teríamos terminado em décimo primeiro ou décimo segundo lugar", admite o chefe de engenharia James Key. Apesar das saídas de Isack Hadjar, Jack Doohan, Carlos Sainz e Fernando Alonso, nenhum dos pilotos da Sauber estava entre os 10 primeiros antes do início da chuva mudar tudo mais uma vez.

Mas as estratégias equivocadas da Ferrari e da Racing Bulls, bem como o incidente off-road de Oscar Piastri, fizeram com que Hulkenberg terminasse em sétimo lugar, embora Key faça questão de enfatizar: "Eu não diria que tivemos sorte. Estávamos no lugar certo na corrida, enquanto outros cometeram erros".

Isso pode ter um fundo de verdade. Embora o ritmo absoluto da Sauber não a colocasse nem perto dos pontos, foi a estratégia e a execução que trouxeram o sucesso da equipe - algo que não era comum no ano passado.

O resultado traz autoconfiança

Naquela época, a Sauber teve de esperar até a penúltima corrida da temporada para que o zero desaparecesse de sua conta de pontos. Desta vez, o resultado foi obtido logo na primeira corrida.

"Isso imediatamente dá mais confiança a todos", diz Key.

"No ano passado, tivemos alguns desempenhos que tornariam isso possível, mas depois surgiram outros problemas. Isso não significa que você perde a fé, mas sua confiança diminui", diz ele. E então as expectativas de que você pode alcançar algo se tornam menores.

Agora, por outro lado, a equipe acredita que pode alcançar esse resultado novamente. "É fascinante como a psicologia de uma equipe muda", diz Key. "Se você tiver uma maré de azar e, de repente, chegar à Q3 duas vezes seguidas, a má sorte é rapidamente esquecida - e, de repente, você espera chegar à Q3 e marcar pontos".

Sem chance contra a Williams e a Racing Bulls?

Mas a Sauber ainda está muito longe do Q3. Na Austrália, Gabriel Bortoleto tinha pelo menos chegado ao Q2, mas terminou em último, enquanto Nico Hulkenberg já tinha se retirado no Q1.

Alguns rotularam a equipe como não tendo chances de não terminar em último. Esse não foi o caso em Melbourne e, claramente, quem assumiu essa vaga foi a Haas, como a verdadeira lanterna.

No entanto, é difícil para Key dizer exatamente qual é a posição da Sauber após a abertura da temporada. "Houve tanta coisa acontecendo que é muito difícil julgar", diz ele.

"Não acho que tenhamos o ritmo da Williams", diz Key, e o ritmo de Yuki Tsunoda, da Racing Bulls, na classificação também foi "uma verdadeira declaração", como ele admite. "Não acho que estejamos nesse nível, mas é apenas uma questão de alguns décimos".

A Sauber ainda pode ajustar o carro, e então a Aston Martin ou a Alpine também parecem estar ao alcance deles.

Carro melhor de dirigir do que nos testes

Pelo menos o carro parecia estar melhor do que durante os testes no Bahrein, onde Bortoleto e Hulkenberg reclamaram de um carro difícil de dirigir. "Isso se deveu principalmente ao eixo dianteiro", explica Key, admitindo que a Sauber não esperava esses problemas.

"Mas também sabíamos que não tínhamos o pacote completo de corrida para o início da temporada no teste - era mais uma solução provisória", diz ele. Na Austrália, uma nova asa dianteira e novos sidepods foram adicionados, entre outras coisas.

"Também houve descobertas de configuração e diferenças sutis na especificação do carro que tiveram um impacto maior do que esperávamos. Essa era uma variável desconhecida", disse Key. Felizmente, isso foi rapidamente reconhecido. "Tivemos que escolher uma configuração específica que acabou sendo a correta".

Atualizações em Suzuka

A Sauber pretende dar mais passos com algumas atualizações nas próximas corridas. As primeiras peças novas estão programadas para a terceira corrida no Japão. Na China, eles terão que continuar a contar com a especificação de Melbourne devido a restrições de tempo, mas esperam poder lutar por pontos com ela. "Se você entrar no Q2 e fizer uma boa corrida, isso pode funcionar", diz Key.

"O que eu tenho a dizer é que ainda não é tão óbvio, mas este ano o campo está incrivelmente próximo. Acho que está ainda mais apertado do que no ano passado. Após as primeiras corridas no Q1, vários carros estavam separados por apenas alguns milésimos de segundo. Está incrivelmente próximo. Portanto, o importante é fazer tudo certo no dia".

A Austrália mostrou que isso pode funcionar, embora a Sauber 2025 não tenha apenas novos pilotos, mas também uma equipe de corrida relativamente nova. "O grupo de engenharia é relativamente novo, há algumas caras novas e uma nova estrutura que introduzimos para este ano", diz Key.

"Todos estão trabalhando muito bem juntos como uma unidade. Não foi apenas a primeira corrida para os novos pilotos, mas também para muitos outros membros da equipe em suas novas funções. Mas você não saberia disso hoje - eles fizeram um trabalho muito bom."

