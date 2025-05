Jonathan Wheatley, novo chefe de equipe da Sauber, escuderia de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1, disse que a equipe deve 'parar' atualizações para entender rumo do desenvolvimento do carro até o momento, com um assoalho novo e mudanças na suspensão dianteira. Informação é da jornalista Julianne Cerasoli, do portal UOL Esporte.

Ao ser perguntado por Cerasoli sobre as atualizações da equipe suíça depois do GP de Miami, Wheatley comentou: "Acho que o que estamos tentando fazer é entender todo o desenvolvimento que fizemos até agora e montar um pacote um pouco mais focado do que antes. Não quero definir um cronograma para isso ainda".

No entanto, ao ser perguntado se a escuderia de terá mudanças na Espanha, relativas às novas regras de flexão das asas, apenas disse "algumas equipes" terão que fazer.

A performance em Miami, quando Bortoleto teve boa forma no treino classificatório, foi animador para Wheatley: "Tivemos a experiência de fazer uma corrida realmente limpa e recebemos um feedback muito bom dos pilotos no debriefing, e tudo isso ajuda a orientar a direção e o desenvolvimento do carro".

"Passamos por todos os tipos de circuitos diferentes, em horários, temperaturas e condições diferentes, e você começa a ter uma ideia. Você vai construindo uma imagem melhor do seu carro, mas claramente Miami se adequou ao C45".

O chefe de equipe da Sauber também acredita que as mudanças em Barcelona afetarão o grid, especialmente na metade de trás: "Acho que é um grande diferencial de desempenho. Pode ser uma mudança na ordem, pois veja como a disputa está acirrada. Uma pequena mudança como essa pode fazer uma grande diferença".

