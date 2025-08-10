Todas as categorias

F1: Sauber 'renasce', mas admite atualizações além das expectativas; chefe da equipe exalta dupla Bortoleto e Hulkenberg

"Tenho que dizer que essa é a dupla de pilotos mais próxima e colaborativa de que me lembro em toda a minha carreira. Gabriel tem uma ética de trabalho fantástica", afirmou o chefe de equipe, Jonathan Wheatley

Giacomo Rauli
Editado:
Nico Hulkenberg, Sauber

Primeiro, um novo assoalho, uma nova asa dianteira e uma nova tampa de motor em Barcelona, depois um assoalho e um difusor evoluídos na Áustria. Finalmente, em Silverstone, revisão da parte dianteira do assoalho e asa traseira adaptada à pista britânica. Um único pacote, distribuído em três momentos, literalmente mudou a temporada da Sauber, levando-a do último para o sexto lugar entre construtores na Fórmula 1 2025.

Um conjunto de inovações que tornou o C35 muito mais guiável' e equilibrado em comparação com a primeira parte da temporada, na qual o monoposto suíço só havia marcado pontos na prova de abertura com uma estratégia perfeita e um Nico Hulkenberg sólido no ritmo de corrida no GP da Austrália.

Desde a introdução das atualizações, a Sauber nunca mais saiu do top 10, estando na zona de pontuação seis vezes consecutivas, duas com ambos os pilotos e até mesmo com pódio de Hulkenberg na Inglaterra.

Um equilíbrio muito mais sólido e uma janela mais ampla de operação que permitem que o alemão e o novato brasileiro Gabriel Bortoleto disputem em igualdade de condições com a Williams o quinto lugar de construtores -- ainda que a 'futura Audi' tenha sido passada pela Aston Martin após o GP da Hungria.

"Acho que as atualizações levaram a uma ampla gama de desempenho", disse o chefe da equipe, Jonathan Wheatley. "Portanto, parece que conseguimos acompanhar os monopostos um pouco mais de perto do que as outras equipes".

Na fábrica em Hinwil, todos esperavam dar um bom passo à frente com a introdução de um pacote de atualizações tão importante. Mas a melhoria foi tão óbvia, tão tangível, que deixou todos na equipe impressionados.

"Também os pilotos parecem muito confortáveis com os diferentes compostos de pneus e nos diferentes circuitos até agora. E, às vezes, acho que superamos nossas expectativas. Mas, sabe, isso é muito encorajador e nos incentiva a continuar nesse caminho", seguiu Wheatley.

Um C45 em alta, mas não só. Outro aspecto que está funcionando muito bem atualmente é um fator humano: a dupla de pilotos. Hulkenberg e Bortoleto estão trabalhando juntos de forma frutífera, fazendo crescer uma equipe que, até poucos meses atrás, gerava mal-estar na Audi.

"Tenho que dizer que essa é a dupla de pilotos mais próxima e colaborativa de que me lembro em toda a minha carreira. Gabriel tem uma ética de trabalho fantástica. Ele tem uma grande capacidade de assimilar novas informações. Ele está provando de todas as formas que é a futura estrela que esperávamos que ele fosse", destacou Jonathan, que chegou à Sauber em 2025 após atuar na Red Bull desde meados dos anos 2000, chegando ao posto de diretor esportivo.

"E Nico faz parte dessa jornada com ele (Gabriel). Há essa experiência extraordinária e o talento comprovado de Nico. Hoje falamos muito da Gabi, mas o Nico fez um trabalho extraordinário. Você não vê ou percebe isso porque (em Budapeste) ele (Hulkenberg) não chegou aos pontos. Mas, como equipe, estamos muito felizes com nossos dois pilotos", completou o comandante, que atua junto a Mattia Binotto na transição para a Audi, que entra completamente na categoria máxima a partir de 2026.

Filtros