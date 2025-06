A Sauber, equipe de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1, revelou que tem o objetivo de trazer mais um pacote de atualizações para o carro de 2025 antes da pausa da categoria em agosto. A escuderia suíça fez modificações no C45 para o GP da Espanha que se mostraram efetivas, com um quinto lugar de Nico Hulkenberg e uma 12ª colocação do piloto brasileiro.

Em Barcelona, a Sauber foi uma das poucas equipes a apresentar um pacote de novidades efetivo que foi muito além da asa dianteira repensada para se enquadrar nas regras ditadas pelo novo teste de flexibilidade introduzido pela FIA no último fim de semana.

Um novo assoalho, novos sidepod. Em resumo, talvez não seja um carro meio diferente, mas uma mudança mais do que substancial para tentar tornar a carga aerodinâmica dada ao monoposto mais homogênea e facilitar a pilotagem de Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto. E, no geral, as mudanças funcionaram, considerando o quinto lugar obtido pelo alemão.

Todos sabem que 2026 trará novos regulamentos técnicos, que redefinirão e redesenharão os monopostos da F1. É natural pensar que as equipes menos competitivas deste ano poderão abandonar em breve o desenvolvimento do carro de 2025 para dedicar tempo, recursos e energia ao futuro carro.

Entre elas poderia estar a Sauber, pelo menos no papel. Em vez disso, em Hinwil, eles estão trabalhando em um novo e importante pacote de inovações, que, no momento, está planejado para ser introduzido após o intervalo.

"As atualizações que trouxemos para Barcelona não serão as últimas da temporada de 2025", disse o diretor esportivo da Sauber, Inaki Rueda, no último fim de semana no Circuito de Barcelona-Catalunha.

"Temos outro grande pacote de atualizações planejado e que levaremos no final da temporada. Elas já foram projetadas e produzidas, portanto, não haverá mais oportunidade de projetar coisas novas. Agora estamos nos concentrando em sua produção".

Conforme mencionado, a partir de hoje, as novas peças estão planejadas para o final de agosto. Na verdade, a Sauber está trabalhando para ver se é possível antecipá-las e introduzi-las nos monopostos no último GP europeu antes das férias de meio de ano, em agosto.

"No momento, esse novo pacote de atualizações está planejado para a segunda parte da temporada, após as férias de verão [de meio de ano]. Mas estamos tentando ver se podemos adiantar a produção".

"Em comparação com o ano passado, acho que uma coisa que mudou foi a maneira como produzimos as peças. Com a chegada da nova gerência em meados do ano passado, a maneira como produzimos as peças se acelerou muito. Acho que essa é provavelmente a principal mudança", concluiu Rueda.

