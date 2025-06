F1: Sauber trará atualizações do carro na Áustria, diz mídia alemã

Depois de bons resultados no GP da Espanha e do Canadá, com um quinto e oitavo lugar marcados por Nico Hulkenberg, a Sauber, equipe de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1, deverá trazer novas atualizações no C45 no GP da Áustria, que acontecerá neste final de semana.

De acordo com o jornal alemão Auto Motor und Sport, a equipe suíça avaliou positivamente as atualizações de Barcelona e, se tudo ocorrer conforme a normalidade, deverá trazer novidades no carro de 2025 na etapa de Spielberg.

Apesar do sucesso das atualizações da Sauber nas últimas corridas, o piloto brasileiro ainda não pontuou, com o melhor resultado da temporada sendo um 12º lugar na Espanha.

O início das sessões do GP da Áustria de F1 será na sexta-feira (27), com o primeiro treino livre às 8h30. A classificação acontecerá às 11h do sábado (28), enquanto a corrida começa às 10h do domingo (29).

