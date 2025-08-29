A Sauber já está totalmente voltada para 2026, mas ela foi para o GP da Holanda de Fórmula 1 com uma pequena novidade na traseira dos carros de Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto. A escuderia de Hinwil instalou um desviador de fluxo para tentar retirar o ar quente das rodas traseiras para reduzir as temperaturas. Mas, de acordo com a equipe, o ganho, se houver, será de apenas 0s050.

A equipe suíça instalou duas pequenas aletas que visam dissipar o calor das rodas traseiras, para que ele não se irradie para os aros e, assim, reduza a temperatura dos pneus.

Inaki Rueda, diretor esportivo da Sauber, explicou com mais detalhes a introdução dessa pequena inovação que os dois pilotos da equipe suíça terão à sua disposição a partir da primeira sessão de treinos livres em Zandvoort.

"Vocês viram que nós dissemos que fizemos uma modificação na traseira do carro. Se você olhar as fotos ou se olhar o carro aqui, verá que é uma área cheia de componentes. É só a parte interna, se você olhar para o pneu, então entre o pneu e a asa traseira, toda essa área da asa é super definida, há muitas pequenas asas. Por quê? Porque essa área tem muitas finalidades, como eu disse a vocês antes".

Inaki Rueda, diretor esportivo da Stake F1 Team Kick Sauber Foto de: Sauber

"É para ajudar a desviar o fluxo da parte inferior, para ajudar a desviar o fluxo da carroceria e também para ajudar a aproveitar o calor do pneu".

"Como eu disse, o calor no pneu vem obviamente do ponto de contato com o asfalto, mas também dos freios dentro do pneu, dentro da roda. Temos esses grandes freios vermelhos incandescentes que se veem nos carros de endurance, e aproveitar ou garantir que o mínimo possível dessa energia se irradie para o aro é uma tarefa realmente difícil, e essas aletas desempenham um papel importante nisso".

Rueda entrou em mais detalhes, explicando que na Sauber não há grandes expectativas com relação a melhorias no tempo de volta devido à introdução dessa pequena inovação.

"A aleta que introduzimos tem como principal objetivo direcionar o fluxo de ar para longe do pneu. Calculamos que o ganho com essa novidade será de 50 milissegundos. Não é algo grande. Esperamos que haja uma melhora nos tempos de volta como efeito da redução real da temperatura do pneu, talvez. Portanto, é uma mudança que é bom considerar positiva, mas é muito difícil quantificar o ganho".

Embora a Sauber tenha introduzido essa inovação, ela continua totalmente focada na próxima temporada. De fato, o novo componente visto em Zandvoort custou pouca energia - e pouco dinheiro -, de modo que foi possível realizá-lo com a mente e os recursos voltados para 2026.

"Nossa atenção está totalmente voltada para 2026, mas algumas coisas não exigem o uso do túnel de vento. Agora há coisas que podem ser realizadas e aperfeiçoadas no CFD [túnel de vento virtual]. É apenas um apêndice de um tambor de freio existente. Isso não foi alterado. Na verdade, colamos uma aleta em uma peça existente", concluiu.

