A Sauber optou por trocar o chassi de Gabriel Bortoleto após o brasileiro não participar do segundo treino livre para o GP da Arábia Saudita de Fórmula 1 na última sexta-feira (18), devido a um vazamento de combustível no carro do brasileiro.

Minutos antes do início do TL2, a Sauber anunciou em suas redes sociais que havia descoberto um vazamento no carro de Bortoleto e os reparos não seriam concluídos a tempo, forçando o brasileiro a ficar de fora da sessão, que é a mais importante em um final de semana de prova noturna, sendo a única realizada no mesmo horário da classificação e da corrida.

Agora, para participar do TL3 neste sábado, a Sauber optou por trocar o chassi do C45 de Bortoleto, para evitar novos problemas do tipo.

Gabriel teve um TL3 muito focado nas simulações de corrida, colocando os pneus macios apenas nos minutos finais para poucas voltas rápidas. O brasileiro terminou a sessão em 19º.

