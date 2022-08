Carregar reprodutor de áudio

O piloto da Haas na Fórmula 1, Mick Schumacher, acredita que as pessoas deveriam pensar duas vezes antes de tecerem críticas, especialmente se não têm em mãos todas as informações.

Schumacher foi alvo de críticas após um início complicado de temporada, que incluiu uma batida em alta velocidade no quali da Arábia Saudita, forçando-o a perder a prova, uma confusão com Sebastian Vettel em Miami e um acidente forte na região da Piscina durante o GP de Mônaco.

Mas, desde então, seu ritmo vem melhorando. O alemão conseguiu a sexta posição no grid do Canadá, além de pontuar na Grã-Bretanha e na Áustria. Mas ele não esqueceu o julgamento sofrido no começo do ano.

"As pessoas meio que estão focadas em construir manchetes", disse Schumacher ao Motorsport.com. "Sim, eu entendo que as pessoas precisam fazer dinheiro e mais. Mas, por outro lado, eu agradeceria se as pessoas tirassem mais tempo antes de realmente construir fatos".

Apesar de alguns desses acidentes terem sido casos de erros do piloto, também houve momentos em que as pessoas de fora não tinham todas as informações em mãos antes de tecerem suas opiniões, como o problema de suspensão que teve na Espanha. Mas ele diz que já sabe como lidar com isso.

"Eu não fico pensando mais nosso. Sei do que sou capaz de fazer. Sei do meu valor. Então meu foco está nisso. Tento fazer o meu melhor, o melhor possível, porque fiz isso na Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 4".

"Em todos os campeonatos de base que competi, conseguir ser segundo ou primeiro. Não vejo motivos para não fazer isso na F1".

O desenvolvimento desse tipo de pensamento foi parte do treinamento mental que Schumacher passou após a batida em Mônaco, que mudou sua narrativa da temporada.

"Eu sabia que precisava de algo para melhorar minha performance. Tive que refletir sobre tudo que aconteceu e porque estou na F1. Muito disso é porque amo o esporte e, meio que foquei nisso dizendo que faço isso porque amo estar aqui. Se não quisesse, não estaria aqui. Isso me ajudou a voltar a um ponto positivo, me permitindo fazer um bom trabalho".

