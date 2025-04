Os acidentes na Austrália e os acontecimentos durante o GP da China não fortaleceram a posição de Jack Doohan na Alpine e na Fórmula 1. Isso tudo foi agravado por um grande acidente, totalmente evitável, na segunda sessão de treinos livres no Japão e uma contagem de pontos que permanece em zero.

Como resultado, Ralf Schumacher duvidou, após a corrida em Suzuka, que Doohan continuasse a ser o piloto regular da Alpine para o GP do Bahrein. Até o momento, nada foi anunciado em relação a um possível substituto, portanto, o piloto de 22 anos permanecerá no carro. No entanto, Schumacher duvida que a Alpine esteja realmente apoiando o australiano, já que foi sugerido várias vezes que o conselheiro Flavio Briatore preferiria outro piloto.

Para aumentar a especulação, Franco Colapinto fez um teste pré-agendado em Monza no fim de semana para acumular quilômetros em um carro mais antigo da Alpine, um teste do qual Paul Aron, outro piloto reserva da equipe, também participou. Para Schumacher, no entanto, esse foi um sinal claro: "Sinto muito, mas se não quero substituir Doohan, por que deixo Colapinto pilotar agora?", disse ele ao podcast Backstage Boxengasse da Sky Sports na Alemanha.

A contratação de Colapinto em janeiro já havia aumentado a pressão sobre Doohan e as imagens de Monza provavelmente não aliviaram suas inseguranças.

"Isso está se acumulando", declarou Schumacher, que acredita que a Alpine não está lidando bem com a situação.

Franco Colapinto, Alpine F1 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Ele também não entendeu por que a Alpine deu o TL1 no Japão ao piloto de testes Ryo Hirakawa, que deixou a equipe logo após o fim de semana, para se juntar à Haas.

"Primeiro, eles não o deixaram (Doohan) pilotar, o que é um desastre em uma pista nova", disse Schumacher. "Dá para perceber que não há apoio da equipe. Eles poderiam ter feito isso com Pierre Gasly no Bahrein."

O fato de Hirakawa ter sido mais rápido em sua sessão do que o companheiro de equipe Gasly, Schumacher atribuiu a uma carga de combustível mais leve. "E agora o pobre Doohan tem que assistir e pensar: 'Uau, agora eu realmente tenho que performar bem'", acrescentou.

Essa pressão pode ter contribuído para a tentativa de Doohan de entrar na curva 1 com o DRS aberto, um grande erro com graves consequências. Schumacher ficou perplexo: "Alguém deveria ter dito a ele no simulador: 'Ei, amigo, isso é uma simulação, não se atreva a tentar isso de verdade!"

É claro que Schumacher não isenta totalmente Doohan de responsabilidade. Falando objetivamente, ele está sempre longe do ritmo de Gasly, cometeu muitos erros e, às vezes, parece estar em desvantagem, como evidenciado pelos quatro pontos de penalidade que recebeu na China por causar uma colisão e forçar outro piloto a sair da pista.

"Ele fez o mesmo na Fórmula 2. Ele procura brechas que na realidade não existem", julgou Schumacher.

"Mas a culpa é da equipe", acrescentou, colocando a responsabilidade mais uma vez na Alpine. "Oliver Oakes (chefe da equipe), com quem conversei, é da mesma opinião."

Apesar da situação, Schumacher acredita que um bom fim de semana no Bahrein poderia mudar a situação de Doohan. "A F1 é assim: se ele conseguir um bom resultado, o debate acaba, pelo menos por enquanto. Esse deve ser seu próximo objetivo", concluiu.

MAX vem para o PENTA ou VITÓRIA É OCASIONAL? Bortoleto VÍTIMA, Ferrari DEVENDO! Fred Sabino, da Band

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max vem para o penta ou vitória é OCASIONAL? Bortoleto vítima, Ferrari devendo! Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!