Desde que o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, sugeriu que talvez valesse a pena considerar trazer de volta os modelos de motores antigos à Fórmula 1, as coisas ficaram bem acaloradas em torno da ideia. Estamos em um ponto em que a federação chegou a criar um grupo de trabalho separado para investigar como essa etapa poderia ser implementada.

Ralf Schumacher já correu com motores V10 e V8 em seus anos na categoria, portanto, sabe muito bem o que essa fórmula pode trazer para a categoria. A proposta atual é que os motores V10 sejam alimentados 100% por combustíveis sustentáveis, reduzindo as emissões de carbono. Isso poderia ser uma espécie de meio termo entre as preocupações ambientais e a recriação da sensação clássica da F1.

O ex-piloto da Jordan, Williams e Toyota já foi consultado sobre o assunto e ofereceu três razões pelas quais a reintrodução de motores naturalmente aspirados seria benéfica. "Em primeiro lugar, há o fator emocional. Na era do V10, a Fórmula 1 era sinônimo de barulho e o som é uma parte muito importante do automobilismo", disse ele em um vídeo para o Formel1.de.

"A segunda razão é que agora temos combustíveis sintéticos. Isso significa que, globalmente, uma série pequena [sic] como a Fórmula 1 poderia ser realizada sem emissões de carbono com esses combustíveis. E o terceiro motivo é a segurança. Tudo começa com o peso. Os carros que temos agora se tornaram incrivelmente pesados."

"Isso significa que eles são mais rápidos e também mais pesados, portanto, quando há um incidente em alta velocidade, seja o encontro de dois carros, bater em uma barreira ou em um muro, tudo tem que ser muito mais estável e robusto. Acho que está na hora de reduzir um pouco."

"Só estou me perguntando como eles vão explicar isso, porque em meio ao Pacto da Concórdia 2026, todo mundo gastou muito dinheiro na atualização dos recursos atuais. Há a Audi, por exemplo. E agora a Cadillac está chegando. Eles vão começar com motores Ferrari, para que possam pular um ciclo inteiro e focar inteiramente no motor de combustão interna.”

É claro que trazer de volta os motores V10 está longe de ser uma conclusão definitiva, e é certo que os fabricantes atuais e futuros terão alguma opinião sobre o assunto. A Audi, por exemplo, já disse que está evitando a ideia, tendo decidido entrar na F1 por causa dos motores que serão lançados no próximo ano.

O diretor da equipe Mercedes, Toto Wolff, por sua vez, disse que não vê as novas mudanças nas regras como uma ideia diabólica, mas afirmou que a F1 seria tola se abandonasse a nova solução elétrica antes mesmo de vê-la em ação.

